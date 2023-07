Con Hostinger hai tutto per creare il tuo sito a soli 2,99€

2,99€ è tutto ciò che serve per creare un sito da zero, usufruendo di tutti gli strumenti forniti da Hostinger, che offre tutto ciò grazie a un mega sconto del 75% sul piano Premium. La piattaforma include tutte le tecnologie più recenti per assicurare il massimo delle prestazioni e della sicurezza contro i più recenti attacchi informatici.

Tutte le offerte includono WordPress gestito, funzionalità di backup ed editor per il sito web.

Hostinger: solo 2,99€ al mese per aprire il vostro sito

L'offerta Premium consente di gestire fino a 100 siti web, oltre a fornire fino a 100GB su memoria SSD. Tutti i dati sono protetti da backup automatizzati con cadenza settimanale, mentre sono inoltre inclusi certificati di sicurezza SSL, email e dominio. La larghezza di banda non ha limiti e consente di trasferire in tutta tranquillità tutti i file necessari.

WordPress gestito consente l'installazione con un click, nonché una gestione assistita degli aggiornamenti e dei vari plugin. Per accelerare le prestazioni, Hostinger fa uso di diverse tecnologie come LiteSpeed Cache per WordPress, con una cache al livello server ed esclusive funzionalità di ottimizzazione per il sito. WordPress è inoltre fornito in una versione multi sito, per la gestione pratica di più siti con un solo pannello. Supporta inoltre l'interfaccia a riga di comando per l'aggiornamento dei plug-in, la configurazione multi sito e molto altro.

Per quanto riguarda la sicurezza, il piano include uno scanner per le vulnerabilità WordPress, oltre a una protezione DDoS, un Web Application Firewall e una protezione Cloudflare per i nameserver. A ciò si aggiunge uno scanner malware e una gestione per gli accessi, con cui poter regolare i privilegi per tutti gli account.

Hostinger garantisce un'operatività del sito del 99,9% e fornisce un'assistenza clienti sempre presente, 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana.

Non lasciatevi scappare lo sconto e aprite ora il vostro sito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.