Con Hostinger avete un host da 200GB a soli 3,99€ al mese

Hostinger continua ancora con con i suoi sconti imperdibili. L'azienda taglia nuovamente del 75% il prezzo finale di due dei suoi piani, tra cui possiamo trovare Business Web Hosting, un'offerta che offre ben 200GB di spazio su SSD e un sacco di altre funzionalità comprese al prezzo stracciato di 3,99€ al mese.

L'occasione ideale per usufruire di una piattaforma davvero protetta e ottimizzata, che è presente attraverso diversi server sparsi per diversi paesi mondiali. Il piano è anche perfetto per gestire siti con un certo numero di traffico al mese oppure degli e-commerce, grazie a tutti gli strumenti già inclusi e gratuiti!

Hostinger: approfittate subito del 75% di sconto

Business Web Hosting di Hostinger è un piano veramente completo per la maggior parte delle necessità comuni, anche quelle un po' più esigenti. Permette infatti di gestire fino a 100 siti web, offrendo una larghezza di banda senza alcun limite e uno spazio web di 200GB su memoria SSD, assicurando così il massimo delle prestazioni di caricamento.

Il dominio incluso è gratis, così come i backup con cadenza giornaliera e il CDN, che consente di velocizzare fino al 40% la velocità di caricamento del sito, memorizzando nella cache i contenuti su più server al livello globale, in modo da consegnarli a una posizione più vicina al visitatore.

Hostinger non fa ovviamente mancare la posta elettronica gratuita, così come tante altre funzioni, tra cui troviamo WordPress gestito, accelerazione WordPress, cache per oggetti e strumento di staging, il quale consente di effettuare una copia del proprio sito dove poter provare in anteprima le novità.

A essere illimitati sono anche i database ed è anche possibile avere fino a 100 sottodomini. Se avete già un sito e volete trasferirlo, la migrazione è totalmente gratuita. Servitevi dello strumento incluso senza alcun costo aggiuntivo e, se avete problemi, contattate pure gli agenti per essere guidati nella procedura e completare l'operazione di trasferimento entro le 24 ore!

Scegliete ora Hostinger per un host ad alte prestazioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.