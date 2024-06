Come trasferire le tue playlist di Spotify su YouTube Music gratis

Se sei stanco dei recenti aumenti di prezzo su Spotify Potresti prendere in considerazione YouTube Music come alternativa. Tuttavia, trasferire la tua libreria musicale non è un processo automatico, ma non c'è da preoccuparsi, esiste uno strumento gratuito che può aiutarti, anche se richiede un po' di manualità.

Questo strumento si chiama spotify_to_ytmusic ed è stato sviluppato da Sean Reifschneider, noto online come "linsomniac". Non è adatto ai principianti assoluti, ma se hai una minima conoscenza di Python e sei disposto a seguire alcune istruzioni, potrai configurarlo in pochi minuti.

Cosa fa esattamente spotify_to_ytmusic? Lo strumento trasferisce playlist e brani preferiti da Spotify a YouTube Music. Elenca anche le playlist esistenti su entrambi i servizi per evitare duplicati. Funziona su Windows, macOS e Linux, rendendolo versatile per diversi sistemi operativi.

Ecco le istruzioni e i passaggi da seguire per sfruttare al meglio questo tool

Per utilizzarlo, segui queste istruzioni:

Visita la pagina GitHub del progetto per le istruzioni complete Configura l'interfaccia grafica seguendo le istruzioni. Accedi ai tuoi account Spotify e YouTube Music. Seleziona le playlist e i brani che desideri trasferire. Clicca su "Avvia" e attendi che il processo sia completato.

Anche se non è la soluzione più semplice, è completamente gratuita. Tuttavia, se preferisci un'esperienza più user-friendly, ci sono alternative a pagamento come Soundiiz, MusConv e FreeYourMusic. Questi servizi offrono diverse funzionalità aggiuntive, tra cui:

Eliminazione dei brani duplicati

Modifica dell'ordine delle tracce

Divisione delle playlist

Supporto per diverse app musicali

I prezzi di questi servizi variano da 5 a 20 dollari al mese, offrendo un'esperienza più fluida e senza la necessità di smanettare con il codice. Se hai tempo e voglia di smanettare un po', spotify_to_ytmusic è un'ottima soluzione gratuita. Se invece preferisci la comodità e sei disposto a spendere qualcosa, un servizio a pagamento potrebbe essere la scelta più adatta.