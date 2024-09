Come guardare Pechino Express 2024 in streaming anche all'estero

Se sei un grande appassionato di questo show televisivo e vuoi recuperare le puntate di Pechino Express 2024, o quelle delle passate stagioni, puoi abbonarti al pass Entertainment di NOW, disponibile a partire da 7,99 euro al mese. Tuttavia, se ti trovi all'estero, avrai bisogno di un aiuto in più e si chiama NordVPN.

Perché ti serve NordVPN per guardare Pechino Express dall'estero

Le app di streaming come NOW sono pensate per funzionare in Italia con apposito blocco geografico che si attiva nel caso tu ti trovi in un paese estero. Per aggirarlo devi dunque simulare la tua posizione in Italia e NordVPN ti permette di farlo in questo modo:

Attiva il tuo abbonamento NordVPN: ci sono ottimi sconti per il mese di settembre Scarica NordVPN sul dispositivo in cui hai intenzione di vedere le puntate Apri NordVPN, inserisci le tue credenziali e apri la lista dei server Seleziona un server italiano Adesso potrai aprire NOW, selezionare Pechino Express e guardare in streaming tutte le puntate che vuoi

NordVPN è utile a questo scopo, ma è anche molto importante per preservare la sicurezza della tua connessione internet dandoti l'opportunità di navigare in modo sicuro, protetto e anonimo ovunque ti trovi, anche su WiFi pubblico. Con lo stesso account, inoltre, puoi proteggere fino a 10 dispositivi rendendo il tutto ancora più conveniente. Scoprilo adesso con gli sconti di settembre.

