Come fare i rimborsi spese senza perdere tempo

Se hai collaboratori o dipendenti per la tua attività saprai benissimo quanto possa essere stressante e talvolta difficile la gestione dei rimborsi spese, ovverosia i costi sostenuti per lo svolgimento del proprio lavoro. A seconda delle dimensioni della tua impresa, la procedura di rimborso può incontrare diversi ostacoli sia per valutare le spese che sono considerate effettivamente legittime all'interno dell'attività lavorativa, sia per tutta la parte burocratica che ne segue: quante volte ci si è trovati di fronte a costi imprevisti o non correttamente documentati?

Con il conto aziendale Tot risolvi il problema alla partenza fornendo ai tuoi collaboratori delle carte aziendali con budget prestabiliti e flessibili allo scopo di gestire facilmente e senza complicazioni le spese del tuo team.

Come gestire i rimborsi spese con le carte aziendali Tot

Il conto aziendale Tot nasce per semplificare la gestione economica e finanziaria della tua impresa. Nel caso specifico che abbiamo preso in considerazione per questo articolo, potrai avere a disposizione tutte le carte aziendali di cui avrai bisogno, sia fisiche che virtuali, da affidare ai tuoi dipendenti e/o collaboratori.

Si tratta di carte di debito Mastercard che potrai intestare alla persona a cui hai deciso di assegnarla decidendo quanto budget caricare e di monitorare le spese in tempo reale tramite la tua area personale.

La creazione di una nuova carta è un procedimento così veloce che ti stupirà, così come la possibilità di bloccarla in caso di necessità o nell'eventualità non ve ne sia più bisogno. Farai tutto dalla tua area personale e con pochi click: creazione, gestione, blocco e chiusura.

Questo è solo uno dei tanti vantaggi che ti offre il conto aziendale Tot: grazie a questa piattaforma, la gestione finanziaria del tuo business diventerà un gioco da ragazzi potendo contare su un conto online con IBAN italiano e tutti i principali strumenti di pagamento, inclusi i bonifici istantanei online, già compresi nel tuo piano di abbonamento. E con tutte le carte aziendali che vuoi per eliminare il vorticoso processo dei rimborsi spese.

