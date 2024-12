Come acquistare Office 2024 originale a prezzo lancio con Licensel

Microsoft Office 2024 segna un passo avanti nella produttività personale, professionale e aziendale. La suite, disponibile in diverse edizioni, include applicazioni classiche come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, mentre le versioni più avanzate integrano software come Access, Publisher e Teams. Con un'interfaccia basata sul moderno Fluent Design di Windows 11, strumenti innovativi e miglioramenti significativi per la collaborazione e l'accessibilità, Office 2024 rappresenta la scelta ideale per chi cerca funzionalità all'avanguardia per la gestione dei documenti.

Perché scegliere Licensel per acquistare Office 2024

Licensel, Microsoft Certified Partner, si distingue per l'affidabilità e la qualità del servizio. Rivenditore di licenze originali Microsoft da oltre 5 anni, Licensel rende disponibile Office 2024 Professional Plus a 59,90 euro, contro i 149 euro e 249 euro richiesti sullo store Microsoft per le meno complete edizioni Home e Professional.

L'edizione Professional Plus, proposta da Licensel, è la più ricca in assoluto, con strumenti collaborativi e applicazioni ideali per grandi team e ambienti aziendali.

Usufruire dell'offerta è semplice: inserendo il codice html2024 al momento del pagamento, i lettori di HTML.it possono ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% sul prezzo finale.

Tra i punti di forza Licensel ci sono la consegna immediata della chiave di attivazione e le istruzioni per l’installazione, il supporto clienti di primissimo livello, sempre a disposizione e formato da personale tecnico competente e preparato, la politica "soddisfatti o rimborsati" e la garanzia sugli acquisti di TrustedShops. Ogni ordine effettuato sul sito Licensel è infatti coperto dalla garanzia Trustedshops fino a 2.500 euro.

Come confermano le innumerevoli recensioni positive su TrustPilot, Licensel può vantare più del 98% di clienti soddisfatti del servizio di consegna delle licenze e dell’assistenza post-vendita.

Le principali novità di Office 2024

Office 2024 introduce miglioramenti significativi:

Word 2024 : suggerimenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale e nuovi modelli per documenti professionali.

: suggerimenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale e nuovi modelli per documenti professionali. Excel 2024 : 14 nuove funzioni per gestire array, stringhe e immagini, con grafici dinamici e opzioni avanzate di visualizzazione.

: 14 nuove funzioni per gestire array, stringhe e immagini, con grafici dinamici e opzioni avanzate di visualizzazione. PowerPoint 2024 : la funzione Cameo consente di integrare video in tempo reale nelle presentazioni.

: la funzione Cameo consente di integrare video in tempo reale nelle presentazioni. Outlook 2024 : ricerca ottimizzata e nuove opzioni di gestione per calendari e riunioni.

: ricerca ottimizzata e nuove opzioni di gestione per calendari e riunioni. Access 2024: supporto per il Dataverse Connector, componente che migliora la gestione dei dati provenienti da sorgenti cloud.

Inoltre, l’interoperabilità di Office 2024 con altri prodotti risulta significativamente migliorata grazie al supporto per il formato OpenDocument (ODF) 1.4.

I vantaggi della licenza perpetua di Office 2024 rispetto a Microsoft 365

Acquistare Office 2024 da Licensel offre vantaggi concreti:

Licenza perpetua : nessun costo ricorrente o abbonamento, con supporto Microsoft garantito fino a ottobre 2029.

: nessun costo ricorrente o abbonamento, con supporto Microsoft garantito fino a ottobre 2029. Trasferimento della licenza : previa disinstallazione della suite Office, la licenza può essere trasferita su un altro sistema compatibile.

: previa disinstallazione della suite Office, la licenza può essere trasferita su un altro sistema compatibile. Supporto clienti eccellente: assistenza continua e politica "soddisfatti o rimborsati".

Una delle principali differenze tra Office 2024 e Microsoft 365, riguarda il modello di licenza. Office 2024 si basa su una licenza perpetua, acquistabile una sola volta, che consente di utilizzare la suite senza limiti di tempo e senza costi aggiuntivi. Questo approccio elimina la necessità di un abbonamento ricorrente, come nel caso di Microsoft 365, garantendo un notevole risparmio economico sul lungo periodo.

Al contrario, Microsoft 365 richiede il versamento di un canone mensile o annuale, con il rischio di perdere l'accesso ai programmi in caso di mancato rinnovo. Office 2024 non obbliga gli utenti a mantenere attivo un account Microsoft, offrendo maggiore libertà nella gestione del software.

Per chi è interessato a ottenere un software per l'ufficio e la produttività stabile e supportato per un lungo periodo di tempo, Office 2024 rappresenta la scelta ideale. La politica di prezzi chiara applicata da Licensel consente inoltre di pianificare gli investimenti senza sorprese.

Microsoft Office 2024 Home & Business

Sempre sullo store online di Licensel è possibile acquistare Office 2024 Home & Business, una soluzione pensata per soddisfare le esigenze di professionisti e utenti domestici che necessitano di strumenti avanzati per la produttività.

Questa edizione include applicazioni essenziali come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, garantendo funzionalità complete per la creazione di documenti, fogli di calcolo, presentazioni e gestione delle comunicazioni.

La licenza è anche in questo caso perpetua, ovvero senza scadenza, e può essere utilizzata sia su Windows che sui sistemi macOS, distinguendosi così dall'edizione Professional Plus, limitata a Windows.

Con Licensel, è possibile acquistare Office 2024 Home & Business con un ulteriore sconto esclusivo del 10% grazie al codice html2024 . In questo modo l'investimento si fa ancora più vantaggioso per chi desidera un pacchetto affidabile e duraturo per le proprie attività lavorative e personali.

Microsoft Visio Professional 2024 e Project Pro 2024

A completamento della suite Office 2024, professionisti e aziende possono valutare l'acquisto di Visio Professional 2024 e Project Pro 2024, disponibili su Licensel con lo stesso sconto del 10% per i lettori di HTML.it (sempre digitando il codice coupon html2024 ):

Visio Professional 2024: indispensabile per creare diagrammi complessi, organigrammi e mappe mentali. Ideale per manager e progettisti.

Project Pro 2024: gestione avanzata di progetti con strumenti come i diagrammi di Gantt, monitoraggio in tempo reale e analisi strategica.

Credit immagine in apertura: Microsoft

In collaborazione con Licensel

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.