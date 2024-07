Climatizzatore Portatile 3 in 1: TRASFORMA la tua casa in un'oasi di freschezza!

Il climatizzatore portatile 3-in-1 Olimpia Splendid Dolceclima offre raffrescamento, ventilazione e deumidificazione in un solo elegante dispositivo, ed è progettato per ambienti fino a 60 m³.

Scopri perché il Dolceclima Compact 8X dovrebbe essere il tuo prossimo acquisto per affrontare le giornate più calde con il massimo del comfort.

Casa freschissima in pochissimo tempo

Con una capacità di 8.000 BTU/H (2.1 kW), il Dolceclima Compact 8X è in grado di raffrescare in modo rapido ed efficace gli ambienti. Che tu stia cercando di mantenere fresche le stanze durante un'ondata di calore o semplicemente di goderti un po' di refrigerio dopo una lunga giornata, questo climatizzatore è all'altezza del compito. Il suo potente sistema di raffrescamento ti garantirà un ambiente piacevole e confortevole in pochissimo tempo.

Il Dolceclima Compact 8X utilizza gas R290, un refrigerante ecologico che rispetta l’ambiente e riduce l’impatto sul cambiamento climatico. Questo ti permette di mantenere un comfort ottimale senza compromettere la sostenibilità. Inoltre, l'efficienza energetica del dispositivo ti aiuta a risparmiare sui costi dell’energia, mantenendo le bollette sotto controllo. Non è mai stato così semplice gestire il tuo clima interno. Il Dolceclima Compact 8X è dotato di un pannello di controllo intuitivo e di un telecomando che ti permette di regolare le impostazioni comodamente da qualsiasi angolazione della stanza. Inoltre, il filtro dell’aria è facilmente rimovibile e lavabile, assicurando una manutenzione semplice e veloce.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di trasformare il tuo ambiente con questo straordinario dispositivo: pagalo solo 275,41€ grazie all'8% di sconto.

