È uno degli smartphone di riferimento del 2023 e continuerà a regalare gioie anche in futuro. Il Samsung Galaxy S23 è infatti un dispositivo completo sotto ogni punto di vista, a partire dal comparto fotografico e dallo splendido display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici.

Il prezzo di listino è molto vicino ai 1.000€, ma oggi - grazie allo sconto Amazon del 20% e cashback di 100€ proposto dal colosso sudcoreano - l'acquisto lo concludi a soli 679,90€. Pazzesco.

Amazon e Samsung, una partnership coi fiocchi!

Eccezion fatta per il modulo fotografico sul retro (ora incastonato nella scocca), non ci sono novità estetiche da segnalare rispetto alla precedente generazione. E questo, per molti, è solo un punto a favare: i materiali sono premium, il look è moderno e la qualità costruttiva generale è da vero top di gamma.

In termini di prestazioni, invece, ci si trova di fronte ad uno smartphone completo, sotto tutti i punti di vista. A spiccare è senza dubbio il comparto fotografico e non a caso il gigante sudcoreano, nella sua campagna pubblicitaria, sta puntando proprio sulla Nightography. L'intelligenza artificiale mantiene infatti nitidi i dettagli, per foto e video di assoluta qualità anche quando c'è poca luce.

Altro da sapere:

Display 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2x FHD+ a 120Hz

Fotocamera Ultra grandangolare da 12Mp Grandangolare da 50MP Teleobiettivo da 10MP Fotocamera frontale da 12MP

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8GB di RAM e 128GB di archiviazione

Batteria da 3.900mAh

Dual-Sim

Android 13 (al lancio) con One UI 5.1

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Poter acquistare a poco più di 800€ un top di gamma gettato nella mischia solo poche settimane fa è un enorme affare. E lo è ancora di più considerando i vantaggi garantiti da Prime, ovvero spedizione rapida (in meno di 24 ore) e, soprattutto, completamente gratuita.

Come ottenere il cashback di 100€

Per ottenere il rimborso di 100€ (quindi pagare solo 679,90€), devi seguire questi pochi e semplici step.

Acquista il Samsung Galaxy S23 entro il 25 giugno 2023

Registra il dispositivo su Samsung Members (https://members.samsung.it/promozioni/cashbackpremium) entro il 16 Luglio 2023

