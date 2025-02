Chrome userà l’AI per bloccare siti web e download dannosi

Google Chrome ha aggiornato la funzionalità "Protezione avanzata" esistente con l'intelligenza artificiale. Questa nuova modifica offrirà agli utenti una protezione "in tempo reale" contro siti web, download ed estensioni pericolosi. Come notato dall’utente Leo su X, l'aggiornamento è stato distribuito al canale stabile di Chrome su tutte le piattaforme dopo tre mesi di test in Canary. La protezione avanzata, che fa parte della funzionalità Navigazione sicura, non è una novità ed è in circolazione da anni. Tuttavia, ora viene aggiornata per utilizzare l'intelligenza artificiale. In precedenza, Google aveva affermato che Chrome utilizzava una "protezione proattiva" per proteggere gli utenti da siti web dannosi o sospetti. Adesso, invece, la terminologia è stata aggiornata per riflettere l'integrazione dell'intelligenza artificiale.

Chrome: AI anticiperà le potenziali minacce e avviserà gli utenti con notifiche

La nuova tecnologia è progettata per analizzare siti web e download di file con una precisione elevata. Ciò riduce significativamente i “falsi positivi” e garantisce al contempo che i contenuti potenzialmente dannosi vengano segnalati agli utenti prima che li incontrino. Un vantaggio significativo di questo aggiornamento dell'AI è la sua adattabilità. Imparando continuamente dalle tattiche in continua evoluzione utilizzate dai criminali informatici, il sistema di AI di Google può anticipare le potenziali minacce. In questo modo offrirà sicurezza proattiva anziché risposte reattive. Ciò rappresenta un miglioramento sostanziale nella velocità e nella precisione del rilevamento dei contenuti dannosi.

Non è chiaro in che modo la funzionalità differisca dalla vecchia versione "non AI", ma Google potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale per comprendere il modello in tempo reale e avvisare gli utenti di siti potenzialmente dannosi, anche quelli che Google non ha precedentemente identificato. Secondo Big G, la protezione AI di Chrome esegue anche una scansione approfondita per i download sospetti. Tuttavia, l’azienda avvisa che i dati di navigazione vengono inviati a Google quando la protezione avanzata è utilizzata attivamente. La protezione avanzata con AI è disattivata per impostazione predefinita. Gli utenti possono comunque attivarla dalla scheda Sicurezza delle Impostazioni di Chrome su Windows, Android e iOS.