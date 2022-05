Chrome: modifica automatica delle password compromesse

Lo scorso anno, in occasione del Google I/O 2021, “big G” aveva annunciato l’arrivo di una nuova funzione per Chrome per dispositivi Android che avrebbe permesso di portare avanti automaticamente la procedura di cambio password quando si ricevono avvisi relativi al furto di credenziali sfruttando Google Assistant. Con il nuovo aggiornamento per il browser che è in via di rilascio sembra che la feature sia finalmente destinata a fare ufficialmente capolino.

Chrome: cambio password automatico grazie a Google Assistant

A riportarlo è stato Max Weinbach, che ha per l'appunto trovato riscontri sul browser Chrome per sistema operativo Android. La funzione non è ancora disponibile ancora per tutti e presumibilmente al momento la disponibilità è limitata solo ad alcuni paesi, ma non è escluso che nelle prossime ore la situazione possa cambiare.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5 — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 3, 2022

Il funzionamento della nuova feature è abbastanza semplice e intuitivo, ma al contempo utile e affascinante: nel caso in cui una o più password compaiano in una violazione di dati, l’assistente di Google per Chrome farà comparire una notifica apposita indicante la cosa. Decidendo di proseguire, quindi premendo sul pulsante “Change automatically”, saranno attivate automaticamente le procedure per il cambio di password, dopo aver acconsentito alla condivisione dei dati. In seguito, Google Assistant andrà a generare una password che si potrà accettare e che sarà salvata nel gestore delle credenziali.

Da notare che tutto è possibile grazie a Duplex, la tecnologia di intelligenza artificiale che, almeno negli Stati Uniti, permette di sfruttare meglio Google Assistant per acquistare biglietti per il cinema o ordinare cibo sui dispositivi mobili.