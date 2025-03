Chrome 135 per Android introdurrà la modalità edge-to-edge

A settembre, Chrome ha introdotto un tema alla barra di navigazione di Android per un'esperienza leggermente più immersiva. Adesso Chrome 135 per Android dovrebbe introdurre una nuova modalità a tutto schermo "edge-to-edge", mostrando la barra di navigazione gestuale sopra le pagine web. In particolare, Chrome "disegnerà i contenuti web fino al bordo inferiore del dispositivo estendendo la finestra di visualizzazione nell'area della barra di navigazione gestuale". Attualmente, la barra di navigazione mostra il tasto gestuale su uno sfondo a tinta unita. In futuro, questo apparirà sopra il contenuto web mentre l’utente scorre la pagina. Quando la pagina è statica (e la barra degli indirizzi in alto è visibile), lo sfondo resterà quello attuale.

Chrome 135 per Android: la barra di stato non subirà alcuna modifica

Chrome 135 per Android introdurrà una nuova "barra inferiore dinamica", chiamata "chin" da Google, che si sovrapporrà all'area della barra di navigazione gestuale. Quando si scorre la pagina verso il basso, sia la barra degli indirizzi di Chrome che il "chin" si ritirano dinamicamente. In questo modo l'area visibile si espande, permettendo al contenuto web di arrivare fino al bordo inferiore del dispositivo. Questo cambiamento non mostrerà più contenuto della pagina, ma rappresenta un miglioramento nell'aspetto e nella modernizzazione di Chrome su Android. La barra di stato (con notifiche e icone di sistema) non subirà modifiche, quindi l'esperienza non sarà completamente edge-to-edge.

La nuova modifica di Chrome 135 per Android dovrebbe essere distribuita sul canale stabile (quindi per tutti gli utenti) a partire dal 1 aprile 2025. Ciò riguarda in primis i dispositivi con “schermo piccolo”. Il supporto per i device con schermo più grande dovrebbe arrivare in seguito (anche se ad oggi non è chiaro quando ciò avverrà). Tuttavia, è bene chiarire che attualmente sono già in corso i test con le versioni precedenti del browser. È quindi possibile che presto Google rilasci nuove informazioni in merito al nuovo aggiornamento.