CHE PREZZO è? Solo 23€ per la Telecamera Wi-Fi da interno compatibile con Alexa e Google!

Hai bisogno di un modo per monitorare i tuoi bambini con la babysitter o i tuoi animali domestici mentre sei in vacanza? La Telecamera Wi-Fi Blurams da Interno a soli 23,99€ è la soluzione perfetta.

Con funzionalità avanzate come la risoluzione 2K, la rotazione a 360°, la visione notturna e il tracciamento del movimento, questa videocamera di sorveglianza offre tranquillità e sicurezza. Inoltre, è compatibile con Alexa, Google Assistant e IFTTT, rendendo il controllo ancora più semplice e intuitivo.

Massima sicurezza per i tuoi bimbi e i tuoi pelosi

Quando lasci i tuoi bambini con una babysitter, è naturale voler assicurarsi che tutto vada per il meglio. La Blurams Telecamera Wi-Fi Interno ti permette di fare proprio questo. Grazie alla risoluzione 2K, puoi vedere ogni dettaglio con estrema chiarezza. La rotazione a 360° copre ogni angolo della stanza, eliminando i punti ciechi e assicurandoti che tu possa monitorare ogni movimento. Inoltre, la visione notturna garantisce una sorveglianza continua, anche al buio, per tenere d'occhio i tuoi piccoli durante la notte.

Non solo i bambini, ma anche gli animali domestici possono essere monitorati efficacemente con la Blurams Telecamera Wi-Fi Interno. Se sei in vacanza e vuoi assicurarti che i tuoi amici a quattro zampe stiano bene, questa telecamera è l'ideale. La risoluzione 2K e la rotazione a 360° ti permettono di vedere ogni angolo della casa, verificando che i tuoi animali siano al sicuro e felici. Con la sua risoluzione 2K, rotazione a 360°, visione notturna, tracciamento del movimento e compatibilità con Alexa, Google Assistant e IFTTT, non c'è motivo di aspettare.

Approfitta di questa opportunità e porta la sicurezza della tua casa a un livello superiore con la Blurams Telecamera Wi-Fi Interno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.