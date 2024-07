CHE OFFERTA: Samsung Galaxy A35 + Cover GRATUITA per il Prime Day è una vera OCCASIONE!

Il Samsung Galaxy A35 a soli 259€ è in offerta speciale per il Prime Day di Amazon, e include anche una Clear Cover gratuita!

Questo smartphone non è solo un device tecnologico all'avanguardia, ma è anche un vero affare per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Curiosi di sapere di più? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Design e Display: eleganza e qualità visiva

Il Samsung Galaxy A35 5G si presenta con un design moderno ed elegante nella splendida colorazione Awesome Lilac. Ma non è solo bello da vedere: il suo display FHD+ Super AMOLED da 6.6 pollici offre una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci e neri profondi che rendono ogni immagine e video un vero spettacolo. Che siate appassionati di film, serie TV, giochi o semplicemente vogliate navigare sui social, questo schermo vi regalerà un’esperienza visiva senza pari.

Non lasciatevi sfuggire nessun momento speciale con la fotocamera avanzata del Galaxy A35 5G. Il sistema di fotocamere multiple vi permette di scattare foto di qualità professionale in ogni situazione. La fotocamera principale, con il suo sensore ad alta risoluzione, garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre le altre fotocamere vi offrono opzioni di scatto versatili, dal grandangolo al macro. Come se non bastasse, con l'acquisto del Galaxy A35 5G, riceverete in omaggio una Clear Cover, perfetta per proteggere il vostro smartphone senza nasconderne l’elegante design. La cover trasparente è sottile e resistente, assicurando che il vostro dispositivo rimanga al sicuro da urti e graffi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.