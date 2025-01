Cattura la polvere invisibile con Dyson V12 Detect Slim Absolute: OGGI in promo

Aspira al massimo della pulizia per la tua casa: Dyson V12 Detect Slim Absolute è l'aspirapolvere senza filo migliore sul mercato, e oggi eBay lo propone al prezzo irrisorio di soli 389€ grazie al codice promo LIKENEW25.

Il prodotto ricondizionato è perfetto e garantito, per un risparmio di ben 250€ rispetto a un modello nuovo. Acquistandolo su eBay potrai usufruire anche del pagamento rateizzato in 3 volte a interessi zero con Klarna.

Tecnologia all'avanguardia che cattura la polvere più insidiosa

Acquistare oggi il Dyson V12 Detect Slim Absolute è davvero un affare: non solo grazie alla sua natura ricondizionata e al codice promozionale lo pagherai davvero pochissimo, ma la sua tecnologia avanzata ti permette di raccogliere anche la polvere più insidiosa. La presenza del laser rivela particelle microscopiche invisibili ad occhio umano, e il suo peso complessivo di soli 2kg lo rende estremamente maneggevole.

Con la spazzola Laser Slim Fluffy renderai perfetti i tuoi pavimenti di ogni tipologia, mentre con la Spazzola Direct Drive ogni superficie brillerà come nuova. In dotazione troverai anche la Mini Turbo Spazzola Anti-Groviglio che cattura capelli e peli nel contenitore, perfetta per essere utilizzata in spazi ridotti. Il prodotto è anche intelligente e salva spazio grazie alla presenza della stazione di ricarica a muro, e le potenti forze centrifughe interne al motore sono in grado di separare polvere, sporco e capelli dal flusso d'aria che rimane sempre funzionante.

Non pensarci troppo, questa è una promozione da non perdere: acquista ora su eBay l'aspirapolvere ricondizionato Dyson V12 Detect Slim Absolute a soli 389€ con il codice promozionale LIKENEW25.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.