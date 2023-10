Cassa Bluetooth da 12W di SoundBox con 12 ore di autonomia: sconto del 20% su Amazon

Se ti trovi alla disperata ricerca di un altoparlante Bluetooth di qualità che non si rompa alla prima uscita all'aperto, potresti voler dare un'occhiata al DOSS SoundBox, una cassa portatile dalle prestazioni audio eccezionali e dalle funzionalità avanzate, tutto racchiuso in un design elegante. Acquistala ora su Amazon a soli 39,99€.

Dotato di un sistema audio stereo da 12W, il DOSS SoundBox offre un suono coinvolgente e potente. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o effettuando chiamate, la qualità del suono sarà sempre impeccabile.

Il design raffinato si adatta a qualsiasi ambiente, mentre i pulsanti touch ti consentono di controllare facilmente la riproduzione, il volume e molto altro. Un tocco è tutto ciò che serve per gestire la tua esperienza audio.

Il microfono integrato rende il tutto perfetto per chiamate in vivavoce, mentre lo slot per schede TF ti permette di riprodurre la tua musica preferita direttamente dalla scheda di memoria.

Inoltre, la durata della batteria è stata garantita a circa 12 ore, e questo ti darà modo di goderti la tua musica tutto il giorno senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente l'altoparlante. Ovviamente, supporta il collegamento tramite Bluetooth, ma offre anche un adattatore tramite cavo AUX-IN per dispositivi che non sono compatibili.

Non lasciarti scappare questo sconto ECCEZIONALE che ti permetterà di risparmiare circa il 20% su Amazon sul costo di lancio di questo fantastico altoparlante e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

