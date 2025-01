Canvas di ChatGPT: l'interfaccia per scrivere e programmare

OpenAI ha introdotto Canvas, una nuova piattaforma che ridefinisce il modo di collaborare con ChatGPT, rendendolo un alleato ancora più efficace per la scrittura e la programmazione. Rispetto alla tradizionale finestra di chat, questa interfaccia separata offre strumenti innovativi per lavorare su progetti complessi, permettendo agli utenti di gestire le attività in modo più strutturato e creativo.

Con Canvas, l’interazione con ChatGPT diventa più precisa e mirata. L’interfaccia consente di selezionare sezioni specifiche di un testo per richiedere suggerimenti o modifiche, rendendo il processo di revisione più efficiente. Non solo, ChatGPT analizza l’intero progetto per offrire risposte contestuali che garantiscono coerenza, chiarezza e qualità globale del contenuto.

Uno degli aspetti più apprezzati di Canvas è la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Ad esempio, è possibile modificare la lunghezza del testo per renderlo più sintetico o ampliarlo con ulteriori dettagli, a seconda del contesto. Inoltre, il livello di lettura può essere regolato per soddisfare vari tipi di pubblico, spaziando da un linguaggio semplice e accessibile a uno più complesso e tecnico. Per perfezionare il risultato finale, Canvas offre strumenti per verificare grammatica, sintassi e chiarezza, garantendo un testo ben rifinito.

Canvas aggiunge una serie di possibilità di personalizzazione

Per chi desidera aggiungere un tocco di creatività, Canvas include anche la possibilità di inserire emoji pertinenti, rendendo i contenuti più accattivanti e vivaci. Questo è particolarmente utile per comunicare emozioni o catturare l’attenzione in contesti informali o promozionali.

Un ulteriore vantaggio di questa interfaccia è la capacità di gestire versioni multiple del progetto. Gli utenti possono salvare i vari stati del lavoro e tornare facilmente a una versione precedente, offrendo flessibilità e sicurezza durante il processo creativo.

Canvas è attualmente disponibile per gli utenti ChatGPT Plus e Team, ma nei prossimi giorni sarà esteso anche agli account Enterprise ed Edu. Una versione gratuita sarà resa disponibile una volta conclusa la fase beta, rendendo questa innovazione accessibile a un pubblico ancora più ampio. Con Canvas, OpenAI dimostra il suo impegno nell’offrire strumenti sempre più avanzati, in grado di migliorare la produttività e stimolare la creatività.