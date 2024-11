Canon PIXMA: stampante 4 in 1 wireless a prezzo DA CAPOGIRO su Amazon

Piani alimentari, schemi di studio, disegni da colorare e tanto altro ancora: una stampante in casa è sempre utile, e oggi su Amazon puoi avere la Canon PIXMA 4 in 1 a soli 74,99€ grazie al 12% di sconto!

Una casa o un ufficio senza stampante non può funzionare, e questa offerta ti permette di acquistare un ottimo modello economico e performante che ti supporterà in tutti i tuoi progetti. Non solo, ma è anche scanner fronte/retro per inviare e ricevere documenti importante. Scopri di seguito tutte le sue particolarità e corri a farla tua!

Ideale per il tuo home office con la multifunzione WiFi

La Canon PIXMA è una stampante multifunzione wireless 4 in 1 progettata per offrire una soluzione completa per le necessità quotidiane di stampa, scansione, copia e fax. Con la possibilità di gestire una varietà di compiti, questa stampante è ideale per l'uso domestico o in piccoli uffici. Grazie alla connessione wireless, è facile collegarla a dispositivi mobili e computer senza dover gestire cavi ingombranti. La funzione di stampa fronte/retro automatica e l'ADF (alimentatore automatico di documenti) da 20 fogli rendono il lavoro ancora più veloce e pratico, migliorando l'efficienza nelle operazioni quotidiane.

Inoltre, questa stampante offre la possibilità di stampare foto senza bordi nel formato 10x15 cm, ideale per chi desidera risultati di alta qualità anche nelle stampe fotografiche. È compatibile con il servizio PIXMA Print Plan, che consente di gestire facilmente i consumi di inchiostro e risparmiare sui costi di stampa.

Disponibile nel classico colore bianco, questa stampante si adatta a qualsiasi ambiente: acquista Canon PIXMA a soli 74,99€ con il 12% di sconto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.