Canon: nuova app trasforma iPhone in sistema multi-camera

Canon ha annunciato una nuova app di streaming live che può connettersi in modalità wireless e passare da un feed video all'altro da tre dispositivi mobili. Al momento, Live Switcher Mobile (questo il nome dell’applicazione) è limitata a iPhone e iPad con almeno iOS e iPad0S 16. Purtroppo, Android non è supportato. Tuttavia, l’omissione più strana è che questa app non è compatibile con nessuna delle fotocamere digitali Canon. Secondo la pagina delle FAQ sul sito dell’azineda, questa funzionalità verrà aggiunta "in futuro". L'app è disponibile per il download ora e può essere utilizzata gratuitamente, ma con alcune limitazioni.

La qualità video raggiunge il massimo a 720p. L'output è filigranato e l'interfaccia dell'app sarà occasionalmente ingombra di annunci pubblicitari, ma questi non vengono presentati agli spettatori. Se si desidera ottenere una qualità di 1080p, basta sottoscrivere un abbonamento di 17,99 dollari al mese (che sono oltre 215 dollari all'anno). Inoltre, gli annunci pubblicitari e la filigrana vengono rimossi. Purtroppo, ad oggi non c'è alcuna opzione per aumentare la risoluzione video oltre l'HD.

Canon: come funziona Live Switcher Mobile

Un dispositivo che esegue l'app è designato come host che fornisce l'interfaccia di commutazione e funge da telecamera principale. È possibile collegare fino a due dispositivi aggiuntivi che forniscono feed video da angolazioni alternative o una cattura dello schermo live di un videogioco. Il passaggio da un feed all'altro può essere eseguito manualmente. Tuttavia, se si vuoi evitare di toccare un dispositivo che funge da una delle telecamere, l'app può anche essere impostata per passare automaticamente da una sorgente all'altra a intervalli stabiliti da otto a 20 secondi. È possibile trasmettere in streaming più video contemporaneamente utilizzando un effetto picture-in-picture. Inoltre, sovrapposizioni di testo e immagini possono essere aggiunte per personalizzare un live streaming, aggiungere un marchio o fornire sottotitoli.

Canon afferma che l'app supporta lo streaming live su YouTube, Facebook e altre piattaforme che supportano RTMP. Tuttavia, la sua funzione di visualizzazione dei commenti è limitata a queste prime due piattaforme. Sebbene la sua funzionalità non sia solida come l'app gratuita OBS Studio che consente anche di utilizzare i dispositivi mobili come sorgenti video, Live Switcher Mobile di Canon è potenzialmente un'alternativa più semplice per gli aspiranti influencer che hanno appena iniziato con lo streaming live. Al momento potrebbe essere limitato ai dispositivi mobili, ma l'azienda ha confermato che l'app "supporterà la connessione della fotocamera digitale Canon in futuro". Con questa funzionalità aggiuntiva e forse un aumento delle capacità di streaming 4K, il suo prezzo elevato potrebbe essere più facile da giustificare per coloro che cercano una soluzione di streaming altamente portatile.