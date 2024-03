Caffè come al bar con Nescafé Dolce Gusto in SUPER OFFERTA al 37% su Amazon!

Apri gli occhi la mattina e la prima cosa a cui pensi è il caffè? Come darti torto, l'offerta che ti proponiamo oggi è incentrata proprio su questo: Nescafé Dolce Gusto Krups, la macchinetta del caffè definitiva a soli 62,99€ grazie al 37% di sconto.

La Nescafè Dolce Gusto Krups rappresenta la "scelta Amazon" per affidabilità e gusto. Con Piccolo XS, il modello qui proposto, puoi preparare un caffè corto, lungo, caldo, freddo e anche una miriade di bevande deliziose come cioccolata, cappuccino e tanto altro ancora. Non lasciartela sfuggire!

Ideale per la casa o per l'ufficio, con un prezzo da non perdere

Con il suo design ultra compatto, questa macchina del caffè ha le dimensioni perfette per entrare in cucine piccole e anche piccoli "angoli caffè" adibiti all'interno del proprio ufficio o del proprio studio. Dispone di un sistema di spegnimento automatico dopo un minuto di inattività e del sistema Thermoblock. Con lei potrai gustare oltre 30 varietà di espressi e altre bevande super originali e gustosissime!

Grazie alla presenza della funzione "Hot & Cold", puoi per preparare con facilità bevande calde o fredde. Un esempio? Latte macchiato freddo, cappuccino, caffè freddo e tanto altro ancora. Aziona con un semplice gesto la leva caldo-freddo ed interrompi l’erogazione quando raggiungerai la lunghezza desiderata. Sistema ad alta pressione per un caffè di qualità e una crema vellutata.

Acquista qui Nescafé Dolce Gusto Krups Piccolo XS a soli 62,99€ grazie allo sconto del 37% messo a disposizione da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.