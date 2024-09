BurnAware 18.0: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

BurnAware, uno dei software di masterizzazione più utilizzati, ha recentemente rilasciato la versione 18.0, portando con sé una serie di novità e aggiornamenti che lo rendono ancora più potente e versatile. Una delle novità più interessanti di questa versione è l'aggiunta del supporto per i formati BIN e CUE nell'utility Unpack ISO, rendendo il software più flessibile nell'estrazione di contenuti dai dischi ottici. Questa funzione amplia le possibilità per chi lavora con vari tipi di file immagine.

Inoltre, BurnAware v18.0 introduce nuovi temi e set di icone per la schermata di benvenuto, offrendo agli utenti un'esperienza più personalizzabile. Ora è possibile scegliere tra diverse opzioni estetiche per rendere l'interfaccia del programma più piacevole e in linea con i propri gusti.

Anche le funzioni Disc Backup e Copy Disc hanno ricevuto un potenziamento. Sono state aggiunte nuove opzioni per la lettura dei dischi, aumentando la flessibilità delle operazioni di backup e copia. Inoltre, l'utility Audio Grabber permette ora di impostare una velocità di lettura minima durante l'estrazione dell'audio dai CD, migliorando la qualità e la precisione del processo.

Altre novità dell'aggiornamento 18.0 di BurnAware

Sul fronte delle prestazioni, BurnAware ha aggiornato il proprio SDK per garantire un funzionamento ottimale e la compatibilità con i dispositivi più moderni. La creazione di file CUE nel tool Disc Backup è stata ottimizzata, migliorando sia la precisione che l'affidabilità del processo.

Inoltre, la gestione della cache è stata ottimizzata per migliorare la velocità di lettura dei dischi e ridurre i tempi di attesa, mentre l'utility Unpack ISO carica ora i file ISO in maniera più rapida, accelerando l'estrazione dei dati. Un altro importante miglioramento riguarda l'eliminazione dell'inizializzazione dell'unità durante la creazione di file ISO, una modifica che ha portato a una maggiore stabilità e prestazioni.

Infine, sono stati risolti alcuni bug, tra cui un problema che poteva causare errori nella lettura del CD-Text e nella generazione dei file CUE nell'Audio Grabber. Con tutte queste novità, BurnAware v18.0 si conferma una scelta affidabile per chiunque abbia bisogno di uno strumento completo e versatile per la masterizzazione