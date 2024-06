BurnAware 17.9: masterizzazione ancora più efficiente e versatile

BurnAware, il rinomato software per la masterizzazione di CD, DVD e Blu-ray, ha rilasciato la sua nuova versione 17.9, che introduce numerose novità per rendere l'esperienza di masterizzazione ancora più efficiente e versatile. Questa versione offre miglioramenti significativi che rispondono alle esigenze di una vasta gamma di utenti, dai privati agli utenti industriali.

Una delle principali novità di BurnAware 17.9 è l'aggiunta al supporto per i lettori ottici con apertura manuale del vassoio. Questa funzione è particolarmente utile per coloro che utilizzano lettori integrati in computer più datati o in soluzioni industriali. Grazie a questa aggiunta, il software si adatta meglio a diverse configurazioni hardware, migliorando l'accessibilità e la flessibilità per un'ampia gamma di utenti.

Le ottimizzazioni del buffer per la masterizzazione di dischi Blu-ray XL rappresentano un altro importante miglioramento in BurnAware 17.9. Queste ottimizzazioni consentono di ridurre i tempi di masterizzazione e di garantire una maggiore stabilità durante il processo, rendendo la masterizzazione di grandi quantità di dati su Blu-ray XL più efficiente e affidabile.

Registrazione errori e immagini ISO

Inoltre, gli sviluppatori di BurnAware hanno lavorato per migliorare le prestazioni generali del programma. La versione 17.9 offre tempi di caricamento ridotti e un'interfaccia utente più fluida, migliorando l'esperienza complessiva dell'utente.

La registrazione degli errori è stata potenziata, fornendo informazioni più dettagliate su eventuali problemi che possono verificarsi durante la masterizzazione. Questo aiuta gli utenti a identificare e risolvere rapidamente eventuali errori, assicurando che il processo di masterizzazione si svolga senza intoppi.

Un altro miglioramento significativo riguarda l'estrazione di immagini ISO e dei dati da dischi. BurnAware 17.9 offre un'esperienza migliorata in questo ambito, rendendo il processo di estrazione più veloce e affidabile. Questo garantisce la massima integrità dei dati estratti, assicurando che i file vengano copiati correttamente e senza errori. BurnAware 17.9, dunque, si presenta come una versione notevolmente migliorata del software, con diverse funzionalità e ottimizzazioni che lo rendono ancora più potente e versatile.