Bumble: l'app d'incontri punta sull'IA per migliorare l'esperienza

Bumble, una delle app di incontri più popolari, sta puntando sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza degli utenti e adattarsi ai cambiamenti nelle abitudini delle nuove generazioni. Durante la conferenza annuale organizzata da Goldman Sachs, la CEO di Bumble, Lidiane Jones, ha svelato alcuni dettagli sulle nuove funzionalità basate sull’IA che verranno introdotte nei prossimi mesi. Queste innovazioni includono, tra le altre, uno strumento avanzato per la selezione automatica delle foto e nuove opzioni per agevolare le conversazioni e la creazione dei profili degli utenti.

Le nuove funzionalità verranno integrate nell'app durante l'inverno e mirano a competere direttamente con altre piattaforme di incontri, come Tinder, che ha già lanciato un'opzione simile per la scelta delle immagini del profilo.

La selezione automatica delle foto, in particolare, rappresenta una delle novità più attese e si inserisce in una strategia più ampia per rendere l’esperienza di Bumble più fluida e meno stressante, soprattutto per chi fatica a scegliere le immagini giuste o a creare un profilo accattivante.

L'IA rivoluziona Bumble: la famosa app di incontri si rinnova

Oltre alle novità legate alla creazione del profilo, Bumble ha già fatto ampio uso dell'intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza sulla piattaforma. Tra le tecnologie introdotte in passato spiccano il "Deception Detector", che permette di individuare e bloccare i profili falsi, e lo "Private Detector", uno strumento che censura automaticamente le immagini inappropriate. Di recente, l’app ha aggiunto anche la possibilità di segnalare profili che utilizzano immagini generate dall'AI, migliorando così ulteriormente il controllo sulla qualità dei contenuti.

In futuro, Bumble continuerà a potenziare l’esperienza gratuita dell’app, con aggiornamenti all'algoritmo di matchmaking e altre funzionalità basate sull'AI. Inoltre, la piattaforma di comunità Geneva verrà rilanciata entro la fine dell’autunno, offrendo agli utenti nuovi spazi di interazione.

Grazie a questi investimenti nell’intelligenza artificiale, Bumble punta a creare un'esperienza più personalizzata e coinvolgente, rendendo l'app ancora più competitiva nel settore degli incontri online e sempre più attenta alle esigenze degli utenti.