Bose SoundLink Micro: prezzo OCCASIONE per il diffusore musicale impermeabile!

Se sei alla ricerca di un diffusore Bluetooth portatile, compatto e di alta qualità, il Bose SoundLink Micro a soli 91,99€ grazie al 29% di sconto potrebbe essere la soluzione perfetta.

Questo dispositivo combina l'eccellenza audio di Bose con un design robusto e funzionalità avanzate, rendendolo ideale per qualsiasi situazione.

Design compatto e resistente

Il Bose SoundLink Micro si distingue per il suo design compatto e leggero, che lo rende estremamente portatile. Con dimensioni ridotte, è facile da trasportare ovunque tu vada, che sia una gita in montagna, una giornata in spiaggia o semplicemente un picnic al parco. La struttura robusta e il rivestimento in silicone assicurano che il diffusore resista agli urti e alle cadute accidentali.

Impermeabilità IPX7

Uno dei punti di forza del Bose SoundLink Micro è la sua impermeabilità certificata IPX7. Questo significa che il diffusore può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti senza subire danni. Puoi quindi utilizzarlo senza preoccupazioni sotto la pioggia, in piscina o durante le tue avventure all'aria aperta. Il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo un accessorio versatile sia per l'uso interno che esterno.

Scopri il Bose SoundLink Micro e porta la tua musica con te ovunque, senza compromessi sulla qualità audio!

