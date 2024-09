Bose SoundLink Flex: il migliore speaker portatile, robusto e potente

Anche a te piace ascoltare la musica in qualsiasi momento e in qualsiasi posto? Vorresti quindi acquistare uno speaker portatile che sia potente ma che garantisca anche la massima resistenza senza spendere troppo? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Bose SoundLink Flex a soli 119,99 euro, invece che 169,95 euro.

Con lo sconto del 29% il prezzo crolla e risparmi la bellezza di 50 euro sul totale. Con questo diffusore portatile puoi accendere la festa in qualsiasi momento e trasformare una serata monotona in un vero party. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 24 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bose SoundLink Flex: prezzo Hot per la super cassa

Bose SoundLink Flex ha una straordinaria robustezza e quindi lo puoi portare al mare e in montagna senza problemi perché non teme nulla. Soddisfa gli standard di impermeabilità certificati IP67, è resistente agli urti, alla corrosione e ai raggi UV. Ha un pratico laccetto per poterlo agganciare a uno zaino e portartelo ovunque.

Gode di una potenza massima da 5 W con diffusori progettati per restituire un suono chiaro e senza interferenze anche alzando il volume al massimo. Inoltre la tecnologia PositionIQ è in grado di rilevare in automatico la posizione della cassa wireless e quindi di ottimizzare l'audio in base all'orientamento e all'ambiente circostante. La connessione Bluetooth è perfettamente stabile e la batteria dura fino a 12 ore con una singola ricarica.

Non perdere tempo perché sicuramente a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un lampo. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Flex a soli 119,99 euro, invece che 169,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

