Borsone PUMA: perfetto per palestra e viaggi A SOLI 17€ su Amazon (-40%)

Hai in programma un piccolo weekend fuori porta? Oppure il tuo storico borsone da palestra e calcetto ti ha abbandonato? Questo è il momento di cogliere al volo l'offerta di oggi: Borsone Puma a soli 17,99€ grazie al 40% di sconto attivo Amazon!

Con apertura zip sulla tasca anteriore e laterale, tasche laterali in rete e materiali di altissima qualità, questa borsa a tracolla regolabile è davvero il massimo che tu possa desiderare da un prodotto simile.

Un prezzo irrisorio per un marchio conosciuto in tutto il mondo

La versione in nero proposta in questo articolo costa davvero pochissimo, ma se lo desideri potrai averla anche in altri meravigliosi colori. Rosa, grigio, bordeaux, rosso e tanti altri: scegli quello più aderente alla tua personalità e non lasciartelo sfuggire, lo sconto del 40% sarà attivo solo per poco tempo ancora. Benché sia considerata la perfetta borsa da palestra, in realtà questo borsone di Puma si rivela un alleato invincibile anche per essere utilizzato in piccolo viaggi fuori porta, al mare o altro ancora.

Con un'apertura con cerniera bidirezionale nello scomparto principale, include una tasca in rete sul lato destro e una tasca con cerniera sul davanti per un facile accesso agli oggetti essenziali. All'interno, una tasca a bustina sospesa offre ulteriore organizzazione. Realizzato con fodera in poliestere 150D con supporto in PU, presenta maniglie di trasporto in tessuto collegabili, tracolla regolabile e base imbottita. Il nastro riflettente e i tiretti della zip con marchio Puma aggiungono un tocco di eleganza, completati dal logo del gatto stampato sul davanti.

Non perdere il borsone PUMA a prezzo regalato: acquistalo oggi stesso su Amazon per soli 17,99€ grazie al 40% di sconto attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.