Bonus 200 euro anche per le Partite IVA

Il "Bonus 200 euro" è un contributo una tantum, quindi ricevibile una sola volta, erogato nel quadro del decreto Aiuti Bis e pensato per mitigare gli effetti dell'inflazione sulle tasche dei cittadini.

I primi a ricevere l'indennità sono stati nel mese di luglio i lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori del Reddito di Cittadinanza, ora invece possono presentare la richiesta i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e in generale tutti i titolari di Partita IVA che presentano i requisiti previsti dal Decreto.

Alla schiera dei nuovi beneficiari si uniscono anche i lavoratori stagionali, i co.co.co (collaborazione coordinata e continuativa), gli autonomi occasionali, i venditori a domicilio, i collaboratori domestici e quelli del settore agricolo per un totale di circa 3 milioni di persone e una dotazione complessiva di 600 milioni di euro.

I requisiti per la richiesta

È possibile presentare la richiesta del Bonus 200 euro entro il 30 novembre 2022 attraverso il sito Web dell'INPS dopo essersi autenticati tramite PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei servizi o più comunemente tessera del Codice Fiscale).

Per ricevere il contributo è necessario essere iscritti ad una gestione previdenziale e aver percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021. Nel caso in cui i richiedenti abbiano percepito nel medesimo periodo d'imposta un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

Tra gli altri requisiti previsti è bene ricordare anche quello secondo cui per fruire della prestazione è necessario che gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 e devono aver versato almeno un contributo nella gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza al 18 maggio 2022).

Come effettuare la richiesta

La domanda del Bonus 200 euro può essere inviata tramite il servizio online Indennità una tantum 200 euro – Domanda, accessibile anche attraverso il Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche del Sito INPS.

Una volta effettuata l'autenticazione con le proprie credenziali si dovrà selezionare la categoria di appartenenza per cui si intende presentare richiesta. La stessa può essere formulata tramite patronati o Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa del proprio gestore).