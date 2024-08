BOMBA: 300€ DI SCONTO per il Monitor da Gaming LG che rivoluziona il tuo gioco!

Con l’arrivo del nuovo anno scolastico, è il momento ideale per pensare a come migliorare il tuo setup da gaming e studio. Se stai cercando un modo per premiarti e rendere più entusiasmante il ritorno sui banchi (virtuali o fisici), il monitor LG UltraGear Gaming costa 300€ in meno e potrebbe essere il regalo perfetto per te.

Questo monitor da 45 pollici offre una combinazione di tecnologie all'avanguardia e un design pensato per garantire un'esperienza di gioco e di lavoro senza precedenti.

Un Display UltraWide per un'esperienza immersiva

Il monitor LG è dotato di un pannello OLED curvo UltraWide con risoluzione QHD 3440x1440, che ti avvolge con la sua ampiezza e ti immerge completamente in ogni scena. La curvatura del monitor è studiata per seguire il naturale campo visivo dell'occhio, offrendo un'esperienza visiva più confortevole e coinvolgente, che si tratti di sessioni di gaming intense o di multitasking durante lo studio.

Quando si parla di gaming, la velocità è fondamentale. Il monitor LG UltraGear offre un tempo di risposta incredibilmente basso, pari a 0.03ms, e un refresh rate di 240Hz. Queste caratteristiche riducono al minimo il motion blur e garantiscono che ogni movimento sia fluido e immediato, dandoti un vantaggio competitivo in qualsiasi gioco. Oltre alle prestazioni, questo monitor offre anche un design accattivante. Il colore nero lo rende un complemento perfetto per qualsiasi setup, e la base robusta assicura stabilità, anche durante le sessioni di gioco più intense.

Se stai cercando un modo per premiarti o semplicemente desideri aggiornare il tuo setup, l'LG UltraGear è un investimento che ti garantirà soddisfazione per anni a venire.

