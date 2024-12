Bluesky: tutte le novità dell'aggiornamento e della versione 1.96

Bluesky, il social network decentralizzato in rapida evoluzione, ha rilasciato un nuovo aggiornamento, portando la piattaforma alla versione 1.96. Questo update introduce funzionalità innovative pensate per migliorare l’esperienza degli utenti e offrire maggiore controllo sulla gestione delle interazioni.

Una delle principali novità riguarda le notifiche dedicate alle menzioni. Ora gli utenti possono accedere a una sezione specifica che raccoglie tutti i post in cui sono stati taggati. Questa funzione semplifica la gestione delle conversazioni rilevanti, permettendo di rispondere in modo più rapido ed efficace.

Un altro miglioramento significativo è il maggiore controllo sulle risposte ai post. Con l’aggiornamento, gli utenti possono scegliere tra due modalità di visualizzazione: un layout lineare, che mostra le risposte in ordine cronologico, o un layout a thread, che organizza le conversazioni in forma ramificata, simile al sistema utilizzato da Reddit.

Altre funzioni introdotte in Bluesky

Inoltre, è possibile ordinare le risposte secondo diversi criteri, come la data di pubblicazione, la popolarità o un originale filtro casuale denominato "Poster's Roulette". Quest’ultima opzione offre un tocco di imprevedibilità all’esperienza utente.

Bluesky introduce anche una funzione utile per chi utilizza un nome utente personalizzato basato su un dominio. Con questa nuova funzionalità, il precedente username con l’estensione ".bsky.social" verrà preservato, evitando che possa essere utilizzato da altri. Questo aggiornamento risulta particolarmente vantaggioso per chi non aveva attivato questa protezione in passato, riducendo la necessità di creare nuovi account per salvaguardare il proprio vecchio nome.

La piattaforma continua a crescere, superando recentemente i 25 milioni di utenti totali, nonostante un leggero rallentamento dopo il boom di novembre. Per il futuro, Bluesky ha in programma di introdurre un servizio in abbonamento e una piattaforma di pagamento proprietaria, segno dell’ambizione di ampliare le sue funzionalità. Tuttavia, la concorrenza resta intensa, con Threads di Meta che punta a conquistare una fetta significativa di utenti grazie alla sua consolidata infrastruttura e un’ampia gamma di funzioni.