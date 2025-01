Bluesky: nuovo round di finanziamenti per competere con Meta/X

Bluesky, il progetto di social network decentralizzato, ha appena avviato un nuovo round di finanziamenti con l’obiettivo di accelerare la crescita e sfruttare il momento positivo. L’allentamento delle politiche di moderazione dei contenuti su piattaforme come Meta e X ha spinto molti utenti a cercare alternative che rispettano maggiormente la libertà di espressione. In questo contesto, Bluesky si sta facendo largo come una possibile soluzione grazie alla sua natura indipendente dalle grandi aziende tecnologiche.

Questo nuovo round di finanziamenti arriva dopo un investimento di 15 milioni di dollari ottenuto lo scorso ottobre e porta la valutazione dell’azienda a ben 700 milioni di dollari. Bluesky, che ha ricevuto il sostegno iniziale di Twitter e dell’ex CEO Jack Dorsey, mira a creare un social network più aperto e trasparente, in cui gli utenti possano avere il controllo completo sull’esperienza, scegliendo autonomamente i server e gli algoritmi da utilizzare.

La strada per un successo ancora maggiore di Bluesky è molto difficile

Tuttavia, la strada per il successo non è priva di ostacoli. La decentralizzazione presenta delle sfide in termini di gestione e configurazioni avanzate, che potrebbero scoraggiare gli utenti meno esperti. La situazione di Mastodon, che non ha ancora raggiunto la popolarità di piattaforme come Twitter o Threads, dimostra che, pur offrendo vantaggi in termini di indipendenza, la decentralizzazione può risultare complessa per molti utenti.

Threads, infatti, ha avuto successo grazie alla sua facilità d'uso, permettendo agli utenti di registrarsi utilizzando il loro account Instagram. Questo esempio ha messo in evidenza come, nonostante l’appello della decentralizzazione, gli utenti tendano a preferire piattaforme semplici e rapide da utilizzare.

Nonostante queste difficoltà, Bluesky rimane un’alternativa interessante per chi cerca un'esperienza sociale più libera e indipendente. L'interesse crescente per le piattaforme decentralizzate, testimoniato dal successo del nuovo round di finanziamenti, dimostra che Bluesky ha il potenziale per emergere come una valida alternativa ai social network dominanti.