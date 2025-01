Bluesky lancia la nuova scheda video: tante novità per il social

Bluesky, il social network decentralizzato, continua a fare passi avanti nel suo sviluppo. Dopo aver introdotto un feed video simile a quello di TikTok, la piattaforma ha ora lanciato una novità significativa: una scheda video dedicata nei profili utente. Questo aggiornamento permette agli utenti di condividere i propri video preferiti, siano essi contenuti originali o clip provenienti da altre piattaforme, come TikTok.

Con questa mossa, Bluesky cerca di rispondere alla crescente domanda di contenuti video e di sfruttare nuove possibilità di monetizzazione. Una delle opzioni potrebbe essere l'introduzione di abbonamenti premium, offrendo funzionalità avanzate per la condivisione e visualizzazione di video, contribuendo a diversificare le fonti di guadagno per la piattaforma.

Qual è stata la reazione degli utenti?

Tuttavia, la novità non è stata accolta positivamente da tutti. Alcuni utenti temono che Bluesky possa trasformarsi in una copia di TikTok, e hanno chiesto la possibilità di disattivare la scheda video nei propri profili. Altri, invece, si sono concentrati su altre esigenze, come l’introduzione di un pulsante per modificare i post, una funzione ormai comune su altre piattaforme social.

Nonostante le critiche, l’interesse per i contenuti video su Bluesky è in forte crescita. Diversi sviluppatori stanno già lavorando su app dedicate alla condivisione di video brevi, in stile TikTok, per la piattaforma. Inoltre, l’imprenditore Mark Cuban ha mostrato interesse ad investire nello sviluppo di applicazioni video basate sul protocollo AT, alla base di Bluesky.

L’integrazione della scheda video nei profili utente rappresenta un passo importante nell’evoluzione di Bluesky, ma sarà cruciale ascoltare le opinioni degli utenti e garantire una certa flessibilità per rispondere alle diverse esigenze e aspettative, evitando di perdere la propria identità unica nel panorama dei social network.