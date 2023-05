Bastano 29€ per queste cuffie wireless con autonomia da 40h

Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffie wireless Infurture soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Un'offerta da non lasciarsi scappare assolutamente. Con questo ribasso del 33%, più un ulteriore sconto grazie al coupon, puoi risparmiare ben 30 euro sul totale.

Queste cuffie sono molto comode, pesano pochissimo e hanno una batteria gigante che ti permette di usarle per tantissimo tempo. Le colleghi a qualsiasi dispositivo in modalità Bluetooth e garantiscono una connessione perfettamente stabile.

Cuffie wireless con 40h di autonomia e cancellazione del rumore

Tra le diverse caratteristiche molto interessanti di queste cuffie wireless, spicca sicuramente la super batteria che ti permette di usarle per 40 ore con una sola ricarica. Inoltre con appena 10 minuti di ricarica offrono altre 2 ore di ascolto. I padiglioni auricolari sono girevoli a 90° e imbottiti in memory foam per garantire il massimo del comfort.

Grazie ai driver da 40 mm potrai godere di bassi potenti per un suono nitido e chiaro anche ad alto volume. Sono dotati della tecnologia di cancellazione attiva del rumore con cui potrai ascoltare la tua musica preferita sempre al meglio. Anche le chiamate saranno perfette. Chi ti ascolta potrà udire la tua voce senza disturbi. E poi pesano solo 204 grammi.

Non perdere questa occasione straordinaria. Prima che sia tardi e le unità disponibili a questo prezzo svaniscano, vai su Amazon e acquista le tue cuffie wireless Infurture soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

