Audible: AI offrirà consigli personalizzati sugli audiolibri

Audible, il servizio di audiolibri di proprietà di Amazon, continua a sperimentare con l'intelligenza artificiale per migliorare l’esplorazione degli audiolibri e offrire consigli personalizzati. I test recenti coinvolgono tag basati sull'AI che analizzano il feedback dei clienti per offrire suggerimenti personalizzati in base alle preferenze individuali. Inoltre, sono state anche introdotte pagine di argomenti che consigliano tag per aiutare gli utenti a trovare argomenti strettamente correlati. Come rivelato da un un portavoce dell'azienda al sito TechCrunch, attualmente, tale funzionalità è disponibili solo per il 50% degli utenti statunitensi con dispositivi iOS e Android.

Audible: come funzionano i nuovi tag basati sull’AI

Attraverso un nuovo carosello "Tag" nell'app, l'IA di Audible analizza le recensioni dei clienti e spiega brevemente perché altri ascoltatori hanno apprezzato uno specifico audiolibro. Ad esempio, nella parte superiore di un titolo, potrebbero essere visibili tag come "romanzo commovente" o "trama in cui ci si può identificare". Ciò consente di arrivare rapidamente al punto senza dover leggere numerose recensioni. Amazon sfrutta una tecnologia di IA generativa simile per la sua piattaforma di e-commerce. Ciò include uno strumento che riassume le recensioni comuni dei prodotti per fornire un breve frammento nella parte superiore della pagina.

Come accennato, oltre ai tag, la piattaforma sta sperimentando pagine di argomenti basate sull'intelligenza artificiale. Queste potrebbero aiutare gli utenti a scoprire audiolibri in linea con i propri gusti, che altrimenti non si troverebbero. Audible utilizza l'intelligenza artificiale per alimentare diverse funzionalità. Queste includono la ricerca basata sull'intelligenza artificiale chiamata "Maven", insieme a raccolte di audiolibri curate dall'intelligenza artificiale e riassunti di recensioni generati dall'intelligenza artificiale. Più di recente, l’azienda ha iniziato a reclutare narratori selezionati per addestrare l'IA tramite le loro voci da utilizzare per le registrazioni di audiolibri. La piattaforma sta ora seguendo le orme dei suoi concorrenti, tra cui Apple, che ha introdotto la narrazione audio basata sull'IA l'anno scorso per alcuni Apple Books.