Attentato Trump: su X vanno in tendenza le teorie del complotto

Le teorie del complotto riguardanti la sparatoria avvenuta durante un comizio di Donald Trump hanno cominciato a circolare su X poco dopo che la notizia è stata diffusa questo pomeriggio. La piattaforma ha promosso argomenti come “#falseflag” e “staged” tra gli utenti. Il proprietario di X, Elon Musk, ha sostenuto fermamente la “libertà di parola” sulle piattaforme social — il che può includere disinformazione.

Dopo la sparatoria, Musk ha pubblicato un post in cui affermava di “supportare pienamente” l'ex presidente. Bloomberg ha riportato ieri che Musk ha donato una somma considerevole a un super PAC che sostiene Trump, contribuendo agli sforzi per la rielezione. Negli ultimi anni, Musk ha assunto posizioni sempre più conservatrici, promuovendo la teoria del complotto del “grande rimpiazzo” e sostenendo l’orgoglio bianco. Il suo supporto si aggiunge a un crescente numero di voci potenti nella Silicon Valley che stanno promuovendo la campagna di Trump.

Su X, nessun argomento di tendenza riguardante la sparatoria è pieno di teorie del complotto particolarmente robuste o coerenti; cliccando su di essi, si trovano per lo più brevi post di utenti di X che affermano che la sparatoria sembra falsa o è una messa in scena. (Non ci sono prove di ciò.) Tuttavia, posizionando questi argomenti nella sezione degli argomenti di tendenza di X, le teorie del complotto vengono elevate a un pubblico più vasto.

La "reazione" degli altri social network

Altre grandi piattaforme di social media sembrano gestire la situazione meglio nell’immediato dopo la sparatoria. YouTube ha messo in evidenza clip di notizie e ha indirizzato principalmente i risultati di ricerca verso reportage e creatori verificati.

I risultati di ricerca di Facebook puntavano principalmente verso organi di stampa; la piattaforma ha rimosso la sua sezione degli argomenti di tendenza nel 2018 a causa delle continue lamentele sulla sua gestione. Su Threads, occasionalmente comparivano post correlati a teorie del complotto in cima agli argomenti di tendenza per l’incidente, ma non sembravano apparire in modo costante.

X non ha risposto a una richiesta di commento. Un'email inviata al suo team stampa ha ricevuto una risposta automatica che diceva: “Occupati ora, per favore riprova più tardi.” Tuttavia, l'azienda sembra abbracciare il suo ruolo di centro di discussione, che sia accurata o meno. Anche mentre i temi del complotto continuavano a essere di tendenza, l'account ufficiale di X ha pubblicato una breve nota questa sera dicendo semplicemente “piazza globale”.