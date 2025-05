ATP Roma, Internazionali d'Italia: dove vederli in diretta streaming

Dal 7 al 18 maggio 2025, il Foro Italico di Roma ospita l'82ª edizione degli Internazionali BNL d'Italia, uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP e WTA. Quest'anno, l'attenzione è particolarmente rivolta al ritorno in campo di Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, dopo la sospensione di tre mesi.

Il programma degli Internazionali di Roma

Jannik Sinner, testa di serie numero uno, debutta direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra Mariano Navone e Federico Cinà. Nel suo cammino, potrebbe affrontare Alejandro Davidovich Fokina al terzo turno, seguito da Francisco Cerúndolo o Frances Tiafoe agli ottavi, e un possibile quarto di finale contro Casper Ruud (fresco vincitore a Madrid) o Matteo Berrettini. Tutte supposizioni, come ad esempio anche la semifinale che lo vedrebbe opposto a Taylor Fritz o Alex de Minaur. I favoriti per la finale sono Alcaraz e Zverev, ma guai a sottovalutare possibili sorprese.

Lo spagnolo, terza testa di serie, fa il suo esordio al secondo turno contro il vincente tra Yoshihito Nishioka e Jan-Lennard Struff. Il suo percorso potenzialmente lo vedrebbe contro Alex Michelsen, Grigor Dimitrov, Jack Draper e Alexander Zverev prima di un'ipotetica finale contro Sinner.

Lorenzo Musetti, ottava testa di serie, inizia il torneo al secondo turno contro il vincente tra Hamad Medjedovic e un qualificato. Il suo cammino potrebbe portarlo a un quarto di finale contro Alexander Zverev. Mentre Matteo Berrettini, testa di serie numero 30, debutta al secondo turno contro il vincente del match tra Fabio Fognini e Jacob Fearnley. Un possibile terzo turno lo vedrebbe opposto a Casper Ruud.

A livello femminile, Jasmine Paolini, attuale numero 5 del mondo e testa di serie numero 6, è posizionata nella parte bassa del tabellone, insieme a Iga Swiatek e Jessica Pegula. Dopo un bye al primo turno, affronterà al secondo turno la vincente tra Giorgia Pedone e Lulu Sun. Potrebbe poi incontrare Ons Jabeur al terzo turno, Karolína Muchová o Jelena Ostapenko agli ottavi, e Jessica Pegula nei quarti. Secondo i bookmakers, una semifinale contro Iga Swiatek è papabile.

