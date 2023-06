Il mercato delle console da posizionare da anni è dominato da Sony (PlayStation) e Microsoft (Xbox). Diverso invece è quello dei dispositivi portatili, un segmento in costante crescita e in grado di attirare l'attenzione anche di nomi di un certo calibro. Come ASUS, che ha realizzato una console portatile così potente che sembra di avere tra le mani un PC da gaming. E forse la verità è proprio questa. La notizia del giorno è che la ASUS Rog Ally è finalmente disponibile all'acquisto anche in Italia.

Il prezzo è di 799€, assolutamente in linea con una scheda tecnica che si fa a fatica a credere sia tutta in una console portatile.

ASUS Rog Ally: i tuoi giochi preferiti ovunque, con la potenza di un PC da gaming

Della ASUS Rog Ally, a balzare subito all'occhio è certamente il design. Moderno, con il giusto taglio (anche per il migliorare il grip e il comfort) e dei particolari colorati che si sposano alla perfezione con una periferica nata per il gaming.

La console portatile è dotata di sei grilletti in totale (due dei quali posizionati sul retro), di due levette (sx/dx), dei tasti direzionali, di altoparlanti, di una porta jack da 3,5mm e di una porta USB-C per la ricarica. Insomma, sembra di avere tra le mani un controller, ma dotato di uno schermo.

Come anticipato, in questo dispositivo da portare in giro è racchiuso un vero e proprio computer, un AiO. Lo schermo LCD da 7 pollici FHD ha una frequenza d'aggiornamento a 120 Hz, e supporta la tecnologia FreeSync Premium. La RAM è da 16GB, l'SSD invece da 512GB. Il processore è un AMD Ryzen Z1 Extreme, che trova l'alleato perfetto nella scheda grafica AMD Radeon Navi3. La batteria, poi, garantisce circa 40 ore di autonomia con un singolo ciclo di ricarica.

L'ASUS Rog Ally esegue Windows 11 Home (sì, proprio il sistema operativo di tanti computer desktop e notebook) e ti consente di accedere a tutte le tue librerie di giochi, come Steam, Xbox Games Pass ed Epic. Per migliorare l'esperienza d'uso, l'azienda ha creato il software ROG Armoury Crate SE, per avere tutto a portata di mano, subito. E poi c'è anche il Command Center, attraverso il quale modificare le impostazioni e tenere d'occhio alcuni valori in tempo reale, come gli FPS.

Su Amazon la console è venduta e spedita da Accessoires PC, venditore professionale con ottime recensioni (4,6 stelle su 5) e dunque affidabile. Non è ovviamente in offerta, essendo acquistabile solo da poche ore, e la spedizione non è gratuita (10€).

