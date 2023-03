Aspirapolvere Roomba j7+ di iRobot in offerta del 26 % solo su Amazon

Roombaj7+ di iRobot è un aspirapolvere robot che utilizza la PrecisionVision Navigation per mappare la casa e pulire senza pause. Questo aspirapolvere di alta gamma offre caratteristiche all'avanguardia, perfetta integrazione e la garanzia di un marchio affidabile. Roomba j7+ è in grado di gestire grandi quantità di sporco e detriti, grazie alla sua capacità di pulire peli di animali domestici, cibo per animali, lettiera del gatto, briciole e altri pasticci comuni. Acquistalo su Amazon a soli 520,60€ invece di 699,00€.

Quando viene acceso, Roomba j7+ inizia subito a mappare la stanza e ad apprendere la disposizione degli oggetti. Più viene utilizzato, maggiori informazioni acquisisce sulla casa e sulle sue caratteristiche. Inoltre, Roomba j7+ è adatto a qualsiasi superficie, come legno duro, piastrelle, moquette, laminato e tappeti di vario spessore. In base al tipo di pavimento, Roomba j7+ adatta automaticamente il suo livello di rumorosità, diventando più silenzioso su tappeti e moquette e più rumoroso su superfici dure come piastrelle e laminato.

Roomba j7+ ha anche una funzione di disposizione facile da usare, che consente di identificare le stanze e impedire al robot di pulire quelle aree. Inoltre, è possibile impostare il programma di pulizia direttamente dall'app e ottenere una stima del tempo necessario per la pulizia di ogni area.

Grazie alla sua capacità di apprendere la disposizione degli oggetti e di creare una mappa accurata, Roomba j7+ evita di urtare pareti e mobili mentre pulisce. Il robot segue il perimetro della stanza e rallenta quando si avvicina agli ostacoli, eliminando il rischio di danni e rumori indesiderati.

La docking station per lo smaltimento automatico dello sporco Clean Base fornisce al Roomba j7+ la tecnologia di auto-svuotamento. Questa tecnologia consente di rimuovere automaticamente lo sporco e di contenere il 99% degli allergeni, come pollini e muffe, garantendo che nessuno dei detriti raccolti venga rilasciato in casa durante lo smaltimento. Inoltre, i sacchetti della polvere in dotazione possono contenere una quantità di polvere sufficiente per 60 giorni prima di dover essere sostituiti. Quando il sacchetto è pieno, l'app avvisa l'utente e basta rimuoverlo, gettarlo e sostituirlo. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

