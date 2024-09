Ask Photos: Google lancia nuova funzionalità AI di ricerca

A maggio, nell’ambito della conferenza degli sviluppatori Google I/O del 2024, la società ha annunciato una serie di imminenti funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Uno di questi si chiamava Ask Photos e oggi Google ha rivelato che alcuni utenti statunitensi possono ora accedere alla funzione come parte di Google Labs. In un post sul blog, Google ha descritto la nuova funzionalità: “utilizzando gli ultimi modelli Gemini, Ask Photos può comprendere il contesto della tua galleria fotografica, ad esempio le persone più importanti della tua vita, i tuoi hobby o i tuoi cibi preferiti, ed estrarre dettagli rilevanti per aiutarti a trovare ricordi specifici e scoprire informazioni sulla tua vita”.

Ask Photos: possibile usare linguaggio naturale per trovare informazioni

Ask Photos dovrebbe consentire di utilizzare un linguaggio colloquiale e non solo parole chiave specifiche. Ciò aiuterà l’AI a scoprire ciò di cui l’utente ha bisogno tramite la propria libreria di foto. Ad esempio, si può chiedere informazioni su un luogo specifico in una foto o cosa l’utente abbia mangiato in un ristorante qualche mese fa. Secondo Google: “Ask Photos comprende i dettagli, ad esempio dove hai scattato le foto con la tua attrezzatura da campeggio o quale piatto c'è sul tavolo nella tua foto al ristorante, per darti la risposta. E poiché Ask Photos è conversazionale, se non trova immediatamente la risposta giusta, puoi fornire indizi o dettagli aggiuntivi per spingerlo nella giusta direzione”.

Altri esempi di ciò che gli utenti possono fare con Ask Photos sono creare una top 10 delle attività fatte nel proprio ultimo viaggio. È anche possibile chiedere di mostrare le migliori foto di una festa di compleanno. Google afferma che migliorerà questa funzionalità prima che venga reso generalmente disponibile. Inoltre, Google sta lanciando un nuovo aggiornamento per Foto tramite Android e iOS. Questo consentirà agli utenti di trovare foto utilizzando il linguaggio di tutti i giorni. Inizialmente sarà soltanto in inlgese ma, nelle prossime settimane, dovrebbero essere incluse anche nuove lingue.