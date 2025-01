Ascolta 100 milioni di brani GRATIS per 1 mese con Apple Music

Se non l'hai mai provato è giunto il momento di testare le qualità di Apple Music: il servizio di streaming della mela morsicata ti permette di ascoltare oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità, provare l'audio spaziale, la definizione lossless, accedere a interviste e concerti live in esclusive e persino una apposita app per la musica classica. Puoi provarlo gratis per 1 mese e poi decidere.

Perché dovresti provare Apple Music

Apple Music ti offre un catalogo ricchissimo di oltre 100 milioni di brani: dal pennello principale accedi subito a suggerimenti personalizzati in base ai tuoi ascolti con stazioni radio create su misura per te. Avrai la libertà di scaricare i tuoi preferiti per ascoltarli anche offline, vedere i testi delle canzoni scorrere in stile karaoke, scaricare l'app sui tuoi dispositivi preferiti e molto altro ancora.

Con questo servizio potrai ascoltare la tua musica preferita con la qualità dell'audio spaziale e dell'audio lossless che riduce le dimensioni del file originale, ma mantiene perfettamente tutti i dati così da non perdere neanche una piccola nota.

Con la prova gratuita di 1 mese potrai accedere a tutto questo e a molto altro che avrai il piacere di scoprire utilizzando l'app: poi avrai la libertà di decidere se disdire oppure rinnovare a 10,99 euro al mese.

Attenzione però perché, se sei uno studente, puoi abbonarti a soli 5,99 euro al mese e ricevere persino l'accesso gratuito al catalogo di Apple TV+, ricco di film, serie TV e documentari di ogni genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.