Apri ora il tuo sito con lo sconto del 76% di SiteGround

Approfittate ora dello sconto di SiteGround per trasferire o aprire ora il tuo sito web, migliorando la posizione online e beneficiando di un servizio stabile, sicuro e con un'assistenza clienti sempre presente tutti i giorni della settimana. Un'ottima opportunità per avere tutto ciò a partire da soli 2,99€, un prezzo veramente stracciato!

SiteGround vi fornisce tutti gli strumenti per creare un sito veloce, che offra la miglior esperienza d'uso possibile a tutto il bacino d'utenza.

SiteGround: la piattaforma hosting veloce e ottimizzata

Aprire un sito con SiteGround non è mai stato così economico. Potete farlo a soli 2,99€ con il piano StartUp, ideale per chi non ha molte pretese, grazie alla possibilità di gestire un singolo sito web, con 10GB di spazio disponibili. A ciò si aggiunge dominio, certificato di sicurezza SSL, servizio CDN e posta elettronica gratuiti. Il trasferimento dei dati è illimitato e il trasferimento include anche la vostra posta elettronica già esistente.

La sicurezza potenziata permette di stare tranquilli sotto il punto di vista della protezione contro gli attacchi informatici più recenti. Con SiteGround avrete a disposizione un Web Application Firewall personalizzato e costantemente aggiornato con nuove regole. Tutto il traffico è quindi sempre sotto controllo, escludendo possibili connessioni pericolose. Il servizio sviluppa anche soluzioni IA anti-bot, in modo da fermare in maniera efficace milioni di attacchi giornalieri. Il plugin Security protegge inoltre le vostre applicazioni web e molto altro ancora.

Qualsiasi sia il piano che scegliate, SiteGround offre WordPress già installato, insieme a una procedura guidata per la creazione dei siti e degli aggiornamenti automatici, sia per il software che per i plugin. Chi ha pianificato l'apertura di un negozio online può inoltre contare sul pannello WooCommerce già incluso, insieme a un certificato di sicurezza SSL.

Tutti i siti ospitati beneficiano sull'esclusiva tecnologia SuperCacher per accelerare le prestazioni di caricamento del sito.

Sfruttate ora dello sconto e affidatevi SiteGround.

