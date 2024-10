Apple Pencil: prezzo IMPOSSIBILE solo per i Prime Days Amazon!

Vuoi sfruttare al massimo le potenzialità del tuo iPad? Allora ti serve una Apple Pencil, e questa di seconda generazione in occasione della Festa delle Offerte Prime costa solamente 99€! Lo sconto del 6% è valido solo fino a domani, quindi non pensarci troppo e vola nel carrello ad aggiungere questa meraviglia tecnologica!

Apple Pencil: il meglio che puoi avere al minimo storico

L'Apple Pencil (2ª gen) presenta un design elegante e minimalista, con una finitura opaca che la rende piacevole al tatto. Grazie alla sua superficie piatta, può essere facilmente fissata magneticamente al lato del tuo iPad, caricandosi in modo wireless. Non dovrai più preoccuparti di cavi ingombranti o batterie scariche! Ma non è solo una questione di design: questa penna è dotata di un'innovativa tecnologia di rilevamento della pressione e dell'inclinazione, che ti consente di creare linee sottili o spesse a seconda della forza con cui premi.

La compatibilità è un altro dei punti di forza dell'Apple Pencil (seconda generazione). Funziona perfettamente con i modelli di iPad Pro e iPad Air più recenti, rendendola un ottimo strumento per professionisti e studenti. Puoi utilizzarla con una varietà di app, come Procreate, Notability e Adobe Fresco, trasformando il tuo iPad in una tavoletta grafica o un quaderno digitale.

Non perdere l'occasione di migliorare la tua esperienza con l'iPad: l'Apple Pencil a soli 99€ è pronta a diventare la tua nuova migliore amica!

