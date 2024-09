Apple: nuovo aggiornamento di sicurezza per iTunes su Windows

Apple ha rilasciato di recente un nuovo aggiornamento di sicurezza per iTunes su Windows, nonostante il software sia stato ufficialmente ritirato da diversi anni. Questo dimostra come l'azienda continui a prendersi cura della sicurezza degli utenti anche su piattaforme più datate.

L'aggiornamento in questione, la versione 12.13.3, mira a correggere una vulnerabilità critica che poteva consentire a un utente locale di ottenere privilegi amministrativi, compromettendo la sicurezza del sistema. iTunes, che in passato è stato il fulcro della gestione dei dispositivi iOS, continua a essere mantenuto su Windows, a differenza di macOS, dove è stato sostituito da applicazioni separate come Apple Music e Apple TV.

Per gli utenti Windows, però, iTunes rimane ancora il principale strumento per sincronizzare i propri dispositivi iOS e gestire la libreria musicale. Questo rende particolarmente importante mantenere aggiornato il software per evitare eventuali rischi di sicurezza.

L'errore corretto poteva essere sfruttato per ottenere un livello d'accesso maggiore: scarica l'aggiornamento

La vulnerabilità corretta in questa versione poteva essere sfruttata per permettere a un utente di ottenere un livello di accesso maggiore rispetto a quello concesso, creando potenziali problemi di sicurezza. Apple ha risolto il problema intervenendo sulle restrizioni del software, rendendo più sicuro l'accesso ai privilegi elevati.

Se sei un utente di iTunes su Windows, è fortemente consigliato controllare di avere l'ultima versione installata. Per farlo, puoi aprire iTunes, andare nel menu "Aiuto" e selezionare "Verifica aggiornamenti". Se hai installato iTunes tramite il Microsoft Store, invece, l'aggiornamento dovrebbe essere applicato automaticamente senza che tu debba fare nulla.

L'attenzione di Apple a garantire la sicurezza anche su software meno recenti sottolinea l'importanza di aggiornare regolarmente i propri strumenti digitali. Ogni aggiornamento, anche su programmi non più attivamente sviluppati, può includere correzioni essenziali per proteggere il proprio sistema da potenziali minacce, come dimostra questo nuovo aggiornamento per iTunes su Windows.