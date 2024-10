Apple Music per Windows: nuove funzionalità e miglioramenti

Apple Music ha recentemente introdotto una serie di aggiornamenti interessanti per gli utenti Windows, arricchendo l'esperienza di ascolto con nuove funzionalità. Tra le novità più rilevanti, spicca la possibilità di creare playlist collaborative, un'opzione che consente agli utenti di invitare amici a condividere e modificare insieme le raccolte musicali. Questa funzionalità apre la strada a una modalità di ascolto più sociale, rendendo possibile la creazione di playlist dinamiche e personalizzate insieme ai propri contatti.

Oltre a questo, la versione aggiornata di Apple Music per Windows offre un'esperienza visiva più immersiva grazie all'espansione dell'artwork degli album, che ora può essere visualizzato a schermo intero, rendendo l'interazione con i contenuti musicali più coinvolgente.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo Column Browser, che facilita la navigazione all'interno della libreria musicale, permettendo agli utenti di trovare i brani desiderati con maggiore rapidità e precisione. Anche la visualizzazione dei testi delle canzoni è stata migliorata, con una modalità a schermo intero che consente di seguire i testi in modo più dettagliato durante l'ascolto.

Apple Music su Windows presenta ancora alcune lacune

Nonostante queste innovazioni, Apple Music per Windows presenta ancora alcuni limiti tecnici. Tra le mancanze più evidenti c'è l'assenza del supporto per Dolby Atmos e per la visualizzazione dei testi parola per parola, due funzionalità molto apprezzate dagli utenti di altre piattaforme. Inoltre, sono stati segnalati alcuni bug, come problemi occasionali con i controlli dei media nello schermo di blocco, che non sempre funzionano come dovrebbero.

Nonostante queste imperfezioni, Apple Music per Windows sta compiendo passi in avanti. Grazie a continui aggiornamenti, l'app ha il potenziale per diventare una delle principali scelte per chi desidera ascoltare musica in streaming su Windows.

Gli utenti possono scaricare l'app dal Microsoft Store e approfittare di un mese gratuito di prova, accedendo così a un vasto catalogo di brani, oltre alla possibilità di creare playlist personalizzate e scoprire nuove proposte musicali basate sui propri gusti.