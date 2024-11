Apple Music: per i nuovi abbonati fino a 3 mesi gratis

Apple Music si conferma come uno dei principali servizi per chi ama la musica in streaming, dal momento che permette agli utenti di accedere a milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie. Per usufruire di questa piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile da 10,99 euro, oppure scegliere il pacchetto Apple One, che include anche altri servizi Apple.

Per i nuovi iscritti, Apple Music offre un periodo di prova gratuito di un mese. In alternativa, chi ha acquistato di recente un dispositivo di Cupertino può attivare ben tre mesi gratuiti di Apple Music. Puoi verificare la disponibilità delle due iniziative tramite il link qui sotto, utilizzando il tuo ID Apple.

Come ottenere fino a 3 mesi gratuiti di Apple Music

Per accedere ai tre mesi gratuiti, è richiesto l’acquisto di un dispositivo Apple negli ultimi 90 giorni. I dispositivi compatibili includono:

iPhone

iPad

Apple TV

Apple Watch

Mac

Una volta completata la configurazione del nuovo dispositivo, basterà aprire l’app di Apple Music per riscattare la promozione (nel caso di Apple Watch, occorre utilizzare l'applicazione su iPhone abbinato).

In alternativa, anche chi acquista uno dei seguenti dispositivi audio può ottenere i tre mesi gratis: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max; HomePod, HomePod mini; Beats (Fit Pro, Studio Buds, Studio Buds +, Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Solo Pro, Solo 4 e Solo Buds).

In questi casi, sarà sufficiente collegare il dispositivo a un iPhone o un iPad, aprire l’app e riscattare la promozione. È importante assicurarsi che il sistema operativo del dispositivo sia aggiornato all’ultima versione disponibile per poter beneficiare della promozione.

In alternativa, per chi non ha mai utilizzato Apple Music, è sempre possibile attivare un mese gratuito di prova del servizio. Per verificare quale promozione è disponibile per il proprio ID Apple, basta andare sulla pagina web ufficiale del servizio.

