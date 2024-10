Apple MacBook Pro: OFFERTA BOMBA con 400€ di ribasso shock

L'ultimo MacBook Pro di Apple si presenta con un design elegante in un nuovo colore esclusivo, Nero Siderale, ma il suo vero punto forte è l'incredibile potenza e velocità del chip M3 Pro: tutto questo a 400€ in meno rispetto al prezzo di listino!

Dagli originali 2599€, questo laptop Apple passa a soli 2199€ con il 15% di sconto, che si traduce appunto in 400€ letteralmente regalate! Vediamo perché il MacBook Pro 2023 è una scelta così interessante!

Il miglior Apple MacBook di sempre a prezzo scioccante

Il MacBook Pro in Nero Siderale ha un fascino tutto suo, che unisce eleganza e modernità. Il colore scuro dona al laptop un aspetto sofisticato e unico, perfetto per chi cerca qualcosa di diverso rispetto ai tradizionali argenti o grigi. Ma questo MacBook non è solo bello esteticamente: è progettato per essere ultra-resistente, con il tipico chassis in alluminio di Apple, perfetto per chi cerca un portatile che possa accompagnarlo ovunque senza paura di graffi o usura.

La vera star del nuovo MacBook Pro è il chip M3 Pro, un concentrato di tecnologia con una CPU a 11 core e una GPU a 14 core. Questa configurazione garantisce una velocità impressionante anche nelle attività più complesse: montaggio video, rendering 3D, programmazione, giochi e qualsiasi altra cosa tu possa immaginare. In poche parole, questo MacBook Pro riesce a svolgere tutto con estrema rapidità, senza surriscaldarsi e con consumi di energia ottimizzati. Uno dei punti di forza del MacBook Pro è la compatibilità con l’iPhone e tutto l’ecosistema Apple.

Non ci starai ancora pensando, vero? A 400€ in meno non lo ritrovi più: approfitta del 15% e acquista Apple MacBook Pro con chip M3 a soli 2199€.

