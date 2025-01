Apple iPhone 16 Pro: il migliore di sempre a prezzo ancora più accessibile

C'è poco da dire: Apple iPhone 16 Pro è la risposta a tutte le tue esigenze. Con il suo colore esclusivo Bianco Titanio, questo dispositivo rappresenta il perfetto connubio tra estetica e innovazione, e oggi costa solo 1149,99€ con il codice promo PSPRGEN25 su eBay.

Un ecosistema intelligente per uno smartphone galattico

Il nuovo display Retina da 6.3 pollici ti conquisterà al primo sguardo. Con una risoluzione eccezionale e una fedeltà cromatica impressionante, ogni immagine, video o gioco prende vita. Con una fotocamera principale da 48MP, il iPhone 16 Pro ridefinisce il concetto di fotografia mobile. Ogni scatto è nitido, dettagliato e ricco di colori. Le funzionalità avanzate come la modalità notturna e il teleobiettivo ti permettono di catturare momenti indimenticabili, in qualsiasi condizione di luce.

Equipaggiato con il processore più potente mai visto su un iPhone e connettività 5G, il 16 Pro offre velocità straordinarie per il multitasking, il gaming e lo streaming. Aggiungi a questo i 256GB di memoria, e avrai tutto lo spazio necessario per foto, video, app e documenti senza preoccuparti mai di esaurirlo. Il telaio in Titanio Bianco non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma offre anche una resistenza superiore. Questo iPhone è progettato per durare, combinando stile e robustezza in un unico dispositivo. Con iOS all’avanguardia, il iPhone 16 Pro si integra perfettamente con tutti i tuoi dispositivi Apple. Dal lavoro allo svago, potrai contare su un’esperienza utente fluida e senza interruzioni.

Non aspettare, entra nel futuro con iPhone 16 Pro e scopri cosa significa avere il mondo nelle tue mani: lo pagherai solamente 1149,99€ risparmiando 30€ con il codice promozionale PSPRGEN25 su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.