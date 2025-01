Apple iPad GIALLO: il colore più bello al prezzo più basso su eBay

Bello come il sole, ne ha preso persino il colore: oggi voglio proporti una chicca straordinaria di casa Apple, ovvero l'iPad di 10a generazione Wi-Fi con ben 256GB di memoria a soli 498,90€ grazie allo sconto del 9%.

Il prezzo è rateizzabile anche in 3 pagamenti con Klarna direttamente tramite eBay, quindi il tuo sogno diventa così ancora più accessibile!

Un colore che stimola la creatività e la produttività

Il colore giallo è una scelta audace e fresca, pensata per chi vuole distinguersi. Non si tratta di una sfumatura qualsiasi: è un giallo solare, luminoso, capace di trasmettere energia positiva e buon umore fin dal primo sguardo. Perfetto per chi desidera un dispositivo che non passi inosservato e che rispecchi una personalità dinamica e creativa.

Oltre al colore, l’iPad è progettato per essere sottile, leggero e portatile. La sua finitura gialla non è solo una scelta estetica: è anche resistente ai graffi, assicurando che il tuo dispositivo resti impeccabile nel tempo. Abbinarlo agli accessori è un gioco da ragazzi: cover trasparenti o tonalità neutre possono esaltare ulteriormente la brillantezza del giallo. Con il suo display da 10,9 pollici, Wi-Fi integrato, 4 GB di RAM e 256 GB di memoria, questo dispositivo non è solo un concentrato di potenza, ma anche un simbolo di personalità e vitalità grazie alla sua tonalità vibrante.

Acquista subito su eBay il tuo nuovo Apple iPad di 10a generazione a soli 498,90€ grazie alla promo del 9% disponibile ancora per poco tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.