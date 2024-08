Apple impone delle nuove regole all'applicazione Patreon

Apple ha recentemente imposto nuove regole a Patreon, la nota piattaforma di crowdfunding per creatori di contenuti, obbligandola a utilizzare il sistema di pagamento in-app della stessa Apple.

Questa decisione arriva dopo anni di pressioni da parte della società di Cupertino, che richiede a tutte le app che offrono acquisti digitali di adottare il proprio sistema di pagamento. Questo comporta una commissione del 30% sulla prima transazione e del 15% su quelle successive, una politica che molti sviluppatori di app hanno criticato a lungo.

Patreon, che fino a questo momento era riuscita a evitare queste imposizioni, dovrà ora adeguarsi entro novembre 2025, migrando tutti i creatori al sistema di pagamento in-app di Apple. L'impatto di questa decisione potrebbe essere significativo per i creatori di contenuti, poiché dovranno scegliere se aumentare i prezzi delle loro membership per coprire le commissioni imposte da Apple o se assorbirle autonomamente, riducendo i propri margini di guadagno.

Cosa comporterà tutto questo per i creatori di contenuti?

La decisione di Apple ha sollevato forti critiche da parte di Patreon, che ha definito le opzioni offerte "non ideali". La piattaforma ha sottolineato che, mentre i creatori potranno continuare a offrire gli stessi prezzi su altre piattaforme come il web e Android, gli utenti iOS si troveranno a dover sostenere costi aggiuntivi a causa delle commissioni di Apple. Questo potrebbe spingere molti utenti a preferire l'acquisto attraverso altri canali, riducendo ulteriormente i guadagni per i creatori.

In risposta, Patreon ha esortato i creatori a informare i propri fan sui nuovi costi imposti da Apple, in modo che possano fare scelte consapevoli su dove effettuare i loro acquisti. Questa mossa di Apple è vista come un ulteriore episodio nella lunga battaglia tra la società e gli sviluppatori di app, che da tempo contestano le rigide politiche dell'App Store.

Sebbene Apple abbia mostrato alcune aperture nei confronti degli sviluppatori negli ultimi anni, sembra determinata a mantenere un controllo rigido sul suo ecosistema. Questa situazione potrebbe portare a un calo dei guadagni per i creatori di contenuti e potrebbe anche disincentivare gli utenti a effettuare acquisti tramite l'app iOS di Patreon, preferendo alternative con meno restrizioni e costi.