Apple iMac 2023 con chip M3 ad un prezzo MAI VISTO PRIMA: ultimi a disposizione

È il pc più desiderato in assoluto, ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si tratta dell'Apple 2023 Computer desktop all-in-one iMac con chip M3, al momento disponibile su Amazon a soli 1.766 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Apple 2023 Computer desktop all-in-one iMac con chip M3: le specifiche tecniche

L'Apple 2023 Computer desktop all-in-one iMac, grazie al nuovissimo chip M3, ti permette di fare ancora più cose, in meno tempo. Rende fulmineo tutto quello che fai, dalle presentazioni piene di effetti ai giochi più immersivi.

Il display Retina 4,5K da 24" ha 500 nit di luminosità e supporta un miliardo di colori. Dai film alle foto, tutto quello che guardi è nitido e definito, e i colori sono più brillanti che mai. In più, il design ultra sottile risulta essere più elegante che mai in qualsiasi ambiente.

Il pc garantisce anche videochiamate super realistiche grazie alla videocamera FaceTime HD a 1080p, ai tre microfoni di qualità professionale in array e al sistema a sei altoparlanti con audio spaziale. Anche le app che usi ogni giorno vanno veloci come il vento, che sia Microsoft 365, Adobe Creative Cloud o Zoom. E in più puoi usare direttamente sull’iMac molte delle tue app per iPhone e iPad.

Per finire, insieme al pc nella promozione è inclusa una Magic Keyboard con Touch ID e un Magic Mouse in tinta per rendere ogni operazione più fluida che mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.