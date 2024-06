Apple e Meta potrebbero avviare una partnership su progetti AI

Il Wall Street Journal ha appreso da alcune fonti che Apple e Meta avrebbero iniziato a discutere sulla possibile inclusione dell’intelligenza artificiale di Meta nell’iPhone. La fonte in realtà ha detto che anche Anthropic (che ha recentemente rilasciato Claude 3.5), e Perplexity sono stati in trattative con Cupertino. Inoltre, in precedenza è stato riferito che anche Google aveva parlato con l’azienda dell'inclusione di Gemini nell’iPhone. L’intelligenza artificiale che Apple ha integrato nei suoi prodotti era ChatGPT di OpenAI. Al suo evento WWDC, Craig Federighi di Apple ha infatti dichiarato: “volevamo iniziare con il meglio. [ChatGPT] rappresenta oggi la scelta migliore per i nostri utenti”.

Apple: gli utenti si abboneranno per utilizzare funzionalità AI premium

Non è chiaro come i diversi modelli verranno eventualmente integrati nel sistema operativo iOS. Tuttavia, si potrebbe passare da uno all’altro in base a quale sia il migliore per un particolare caso d’uso. Le fonti del report affermano che Apple e le società di intelligenza artificiale non intendono pagarsi a vicenda come parte degli accordi. Le società di intelligenza artificiale saranno invece in grado di offrire abbonamenti premium per i loro prodotti tramite Apple Intelligence e Apple tratterrà una riduzione delle entrate.

Includendo i loro prodotti AI sui dispositivi di Cupertino, queste aziende di intelligenza artificiale saranno in grado di aumentare notevolmente l’utilizzo dei loro servizi a causa dell’enorme numero di utenti iPhone. Secondo l’analista Apple Gene Munster di Deepwater Asset Management, si prevede che l’utilizzo di ChatGPT raddoppierà con la partnership con Apple. Ciò aumenterà i costi delle infrastrutture dal 30% al 40%. Questi requisiti infrastrutturali saranno in parte pagati dai nuovi utenti che finiranno per abbonarsi al chatbot tramite Apple. Munster ha affermato che dal 10% al 20% degli utenti sceglierà di pagare per funzionalità AI premium. Non è stato ancora confermato nulla sui colloqui tra Meta e Apple. Ciò significa che potrebbero anche fallire. Tuttavia, se l'accordo dovesse a buon fine, sarà interessante vedere come il chatbot verrà offerto agli utenti in futuro.