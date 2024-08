Apple Arcade gratis per 6 mesi: come averlo

Apple Arcade gratis per 6 mesi: no, non è una battuta. L'azienda con il logo della mela in queste ore ha lanciato una fantastica iniziativa per provare la sua app gaming. Il nostro consiglio è di approfittare adesso di questa straordinaria opportunità: l'applicazione è ideale per tutta la famiglia, visto che contiene una moltitudine di titoli diversi.

Oltre al catalogo sterminato, il software offre aggiornamenti continui e compatibilità con i device della famiglia Apple. Inoltre, non ha pubblicità né acquisti in-app. Il costo sarebbe di 6,99 Euro al mese, ma in questo periodo l’applicazione è completamente gratuita per ben 6 mesi.

Come approfittare dell'opportunità di avere Apple Arcade gratis per 6 mesi?

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di esplorare il mondo di Apple Arcade gratuitamente. Con una collezione di giochi che cresce di continuo, troverai sicuramente titoli che ti conquisteranno. Apple Arcade offre giochi esclusivi progettati specificamente per dispositivi Apple, caratterizzati da grafica straordinaria e meccaniche di gioco innovative.

Dopo i primi 6 mesi gratuiti, l'abbonamento ha un costo molto conveniente, garantendo ore di intrattenimento a un prezzo accessibile. Inoltre, Apple Arcade elimina le pubblicità invadenti e gli acquisti in-app, permettendoti di concentrarti esclusivamente sul gioco. La piattaforma offre giochi adatti a tutte le età, ideali per tutta la famiglia.

Alcuni dei migliori giochi disponibili includono:

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm : Un’avventura epica con grafica mozzafiato e una colonna sonora immersiva;

: Un’avventura epica con grafica mozzafiato e una colonna sonora immersiva; What the Golf? : Un gioco di golf surreale e divertente che sfida le convenzioni;

: Un gioco di golf surreale e divertente che sfida le convenzioni; Sayonara Wild Hearts : Un'esperienza unica che combina musica, azione e elementi di visual novel;

: Un'esperienza unica che combina musica, azione e elementi di visual novel; Fantasian : Un RPG creato dal padre di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, con una grafica ibrida di elementi 3D e miniature fisiche;

: Un RPG creato dal padre di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, con una grafica ibrida di elementi 3D e miniature fisiche; Exit the Gungeon: Uno spin-off del popolare roguelike Enter the Gungeon, con un gameplay dinamico e grafica pixel art.

Goditi questi e molti altri titoli: vai sul sito di Apple Arcade e approfitta ora dell'iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.